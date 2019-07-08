MASKİ, Vatandaşlara Sağlıklı Su Temin Etti
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde içme suyu şebeke ve abone hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:02 Kaynak: Bültenler
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda MASKİ, Salihli ilçesi Seyrantepe Mahallesi 155 Sokak'ta eski ve sık sık arızalara neden olan içme suyu şebeke hattını yeniledi.Ayrıca bazı abone hatları da bağlandı. MASKİ Ekiplerince yürütülen çalışma sayesinde vatandaşların içme suyu konusunda mağduriyet yaşamalarının önüne geçildi.
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