MASKİ ve Şehzadeler HES kodu uygulamasına geçti - Son Dakika

MASKİ ve Şehzadeler HES kodu uygulamasına geçti

16.11.2020 16:16
MASKİ ve Şehzadeler HES kodu uygulamasına geçti, System.String[]

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi ve MASKİ'de HES kodu uygulaması dönemi başladı.

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi ve MASKİ'de HES kodu uygulaması dönemi başladı. HES Kodu olmayan vatandaşlar artık kurumlara giremeyecek.

Manisa'da HES Koduy uygulamasına geçen kurumlar arasına Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü de eklendi.

MASKİ'de HES kodu uygulamasına geçildi

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 13 Kasım 2020 tarihli kararı gereği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu uygulaması zorunlu hale getirildi. Genelge kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğünde de girişler, HES kodu uygulaması ile yapılmaya başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğüne giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ve maske kontrolü sonrası güvenlik görevlilerine bildirdikleri HES koduyla, HES kodu olmayan vatandaşlar da güvenlik görevlilerinin yardımıyla HES kodu alarak giriş yaptı. Genelge gereği HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacaklar. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da başlatılan uygulamayı yerinde inceleyerek, salgının önlenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Şehzadeler Belediyesi'ne girişte HES kodu zorunluluğu getirildi

Şehzadeler Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında belediye binasına girişlerin HES kodu ile yapılacağını duyurdu.

Şehzadeler Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında belediye binasına girişlerin HES kodu ile yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği belediyemize girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması zorunluluğu getirildi. Bu uygulama ile salgında kontrolü sağlamak ve vaka sayılarını en az indirmek amaçlanmaktadır. Belediyemizde kurduğumuz HES kodu alma masası ile görevli arkadaşlarımız kod alamayan vatandaşlarımıza yardımcı oluyor, bu konuda zor durumda kalmamaları için destek veriyoruz." denildi.

HES kodu nedir? nasıl alınır?

Yapılan açıklamada HES Kodu alımının şu yollarla yapılabileceği açıklandı: "Hayat Eve Sığar (HES) kodu, ulaşım ya da ziyaret gibi durumlarda, vatandaşın Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren bir kod. HES kodu 3 şekilde alınabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın mobil HES uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur. HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır. HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır." - MANİSA

MASKİ ve Şehzadeler HES kodu uygulamasına geçti
MASKİ ve Şehzadeler HES kodu uygulamasına geçti
MASKİ ve Şehzadeler HES kodu uygulamasına geçti
MASKİ ve Şehzadeler HES kodu uygulamasına geçti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Şehzadeler Belediyesi, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ ve Şehzadeler HES kodu uygulamasına geçti - Son Dakika


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