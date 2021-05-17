MASKİ'ye tam kapanma sürecinde tam not - Son Dakika

MASKİ'ye tam kapanma sürecinde tam not

17.05.2021 16:31
MASKİ'ye tam kapanma sürecinde tam not, System.String[]

Koronavirüs salgını sonrasında vatandaşa evinden çıkmadan hizmet ulaştırmak için yoğun mesai harcayan MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 günlük tam kapanma süreci ve Ramazan Bayramı tatilinde de mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam etti.

İdareye 185 Çözüm Merkezi üzerinden de teşekkür mesajları geldi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını sürecinde ilk günden itibaren vatandaşı bir an olsun yalnız bırakmadı. MASKİ, hem 17 günlük tam kapanma süreci ve Ramazan bayramı tatilinde de mesai mefhumu gözetmeden çalıştı. Bu kapsamda, Abone, Kanalizasyon, İçme Suyu, Atıksu ve Arızapersonelleri tarafından vatandaşa hem su yükleme işlemlerinde hem de gelen talepler doğrultusunda yardımcı olundu. Vatandaşın her zaman yanında olan MASKİ'yesahada, sosyal medyada ve 185 Çözüm Merkezi üzerinden mahalle muhtarlarından teşekkür mesajları geldi.

"İdare olarak bizim tek amacımız, vatandaşımızın yanında olmaktır"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay,koronavirüs salgını sürecinde Manisalıların il genelinde mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını söyleyerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda, gerek genel sokağa çıkma yasağı sürecinde gerekse de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşın talepleri doğrultusunda 185 numaralı çözüm merkezi üzerinden bizlere ulaşan tüm abonelerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Salgın bitene kadar da bu durum böyle devam edecek. Almış olduğumuz geri dönüşler ise bizler için en önemli mutluluk kaynağı diyebilirim. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ'ye tam kapanma sürecinde tam not - Son Dakika


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