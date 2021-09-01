Maskot polis 'Cesur' çocuklarla buluştu - Son Dakika

Maskot polis 'Cesur' çocuklarla buluştu

Uyum haftası kapsamında ilk defa okulla buluşan çocukların heyecanlı oldukları görüldü

İSTANBUL - İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle buluştu. Çocukların ilk gün heyecanına ortak olan maskot polis 'Cesur' onlara hediyeler verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün yüz yüze eğitime başladı. Bu kapsamda sabahın erken saatlerinde öğrenciler velileriyle birlikte okullara geldi. Uyum haftası kapsamında İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne özel hazırlanan maskot polis 'Cesur' Eyüpsultan Halit Derviş İbrahim İlkokulu bahçesinde çocukları karşıladı. Koronavirüs ile ilgili hem velilere hem de çocuklara uyarılarda bulunan maskot 'Cesur' okula başlayan çocuklara hediyeler verdi.

Okul bahçesinde velilerinden ayrılan çocuklar daha sonra maskot polis 'Cesur' çocuklarla birlikte sıraya girdi. Okulun ilk gününde minik öğrencilerin heyecanına ortak olan 'Cesur' ilk zilin çalmasıyla birlikte çocukları öğretmenleriyle birlikte sınıflarına uğurladı. Uyum haftası kapsamında bugün ilk defa okula başlayan çocukların ise oldukça heyecanlı olduğu bazı çocukların ise ağladığı görüldü.