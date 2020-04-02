Maskot polis otizmli Halil'i sevindirdi - Son Dakika

Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle oğlu Halil İbrahim'i sevindirmek isteyen anne Havva Orman, polisten yardım istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri de maskot polis ile Halil İbrahim'in yanına gelerek oyuncak araba hediye etti.



Korona virüs nedeniyle Adanalı çoğu vatandaş, devletin 'evde kal' çağrısına uyuyor. Bunlardan biri de 7 yaşındaki otizm hastası oğlu Halil İbrahim ile birlikte Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Havva Orman. Oğlunu salgın nedeniyle dışarı çıkartmaktan korkan anne Orman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde oğlunu sevindirmek istedi. Polisleri çok seven oğlu için polisi arayan anne, 'Oğlum sizleri çok seviyor ve otizm hastası. Bugün otizm günü, evimizin önünden geçip siren çalar mısınız' diye talepte bulundu.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri ise maskot polis ve ekip aracı ile Halil İbrahim'in yanına geldi. Burada Halil İbrahim ile sohbet edip fotoğraf çekilen ekipler, daha sonra küçük çocuğa oyuncak araba hediye etti.



Anne Havva Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada polisin gelmesinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Yurt dışında polislerin hasta bir çocuğun yanına gidip ziyaret ettiğini görmüştüm. Ben de bizim polisimizden talepte bulundum. Onlar da sağolsun benim talebimin çok daha fazlasını yaptılar. Oğlumu sevindirdiler" diye konuştu. - ADANA