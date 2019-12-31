Maskot polisten "yılbaşına hırsız şokuyla girmeyin" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maskot polisten 'yılbaşına hırsız şokuyla girmeyin' uyarısı - Son Dakika

Maskot polisten "yılbaşına hırsız şokuyla girmeyin" uyarısı

6 saat önce

Adana'da maskot polis vatandaşları yeni yıla girerken eğlenceye dalıp kapı, pencereleri açık unutup hırsızlara davetiye çıkarmamaları için uyardı.

Maskot polisten

Adana'da maskot polis vatandaşları yeni yıla girerken eğlenceye dalıp kapı, pencereleri açık unutup hırsızlara davetiye çıkarmamaları için uyardı.


2019 yılının son gününde Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, vatandaşların yoğun olduğu yerlere giderek onları hırsızlık, dolandırıcılık gibi konularda uyardı.


Bir alışveriş merkezine giden polisler arasındaki maskot polis hem büyükler hem de çocuklar tarafından ilgi gördü. Maskot polisi gören bazı çocuklar ise korkup annelerinin arkasına saklandı. Maskot polis kendi yüzünü gösterince çocuklar korkuyu bir tarafa bırakıp maskotun kafasını kendileri de takıp fotoğraf çektirdi.


Maskot polis hem çocukları eğlendirdi hem de aileleri yeni yılda eğlenceye dalıp kapı ve pencereleri açık unutarak hırsızlara davetiye çıkarmamaları konusunda uyardı. Ayrıca yeni yıla girerken alışverişe çıkan vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiğini, dolandırıcıların ve yankesicilerin ağına düşmemeleri gerektiğini anlatıp broşür dağıttı. Polis çocuklara da balon dağıtıp gün boyu onları uyarmaya devam etti.


Vatandaşlar polislerin uyarısının yerinde olduğunu, polisin kendilerini düşünmesinden çok memnun olduklarını söyledi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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