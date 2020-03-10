Maslahatguzar Neyadi'den, ULUSKON üyelerine yatırım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Maslahatguzar Neyadi'den, ULUSKON üyelerine yatırım çağrısı - Son Dakika Ekonomi

Maslahatguzar Neyadi'den, ULUSKON üyelerine yatırım çağrısı

7 saat önce

Arap Emirlikleri Maslahatguzarı Muhammed Al Neyadi, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) üyelerini Arap emirliklerinde iş yapmaları ve temsilcilik kurmaları için davet etti.

Maslahatguzar Neyadi'den, ULUSKON üyelerine yatırım çağrısı, System.String[]

Arap Emirlikleri Maslahatguzarı Muhammed Al Neyadi, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) üyelerini Arap emirliklerinde iş yapmaları ve temsilcilik kurmaları için davet etti.


Neyadi, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Neyadi, Arap emirlikleri ve Türkiye arasında ekonomik alanda karşılıklı olarak ihracatın ve ithalatın, yatırımların artmasını istediklerini ifade etti. Neyadi, dünyada örnek teşkil edecek büyük çalışmalar yapan ULUSKON üyelerine Arap emirliklerinde iş yapmaları ve temsilcilik kurmaları için çağrıda bulundu.


Ziyarette konuşan Başkan Atasoy ise en akın zamanda Arap emirliklerine, ULUSKON olarak resmi bir ziyaret yapmak istediklerini belirtti. Atasoy, "İki ülke arasında ticaretin artmasını ve gelişmesini istiyoruz" dedi.


Başkan Atasoy, Neyadi'ye ziyaretten dolayı teşekkür ederek günün anısına kendisini hediye takdim etti. - İSTANBUL

Muhammed Al, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
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