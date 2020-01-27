Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde şüpheli paket paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde şüpheli paket paniği - Son Dakika

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde şüpheli paket paniği

6 saat önce

Sarıyer Maslak'ta bulunan Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde öğle saatlerinde şüpheli paket paniği yaşandı.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde şüpheli paket paniği, System.String[]

Sarıyer Maslak'ta bulunan Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde öğle saatlerinde şüpheli paket paniği yaşandı.


Sarıyer Maslak'ta bulunan Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde saat 14.00 sularında şüpheli paket paniği yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ismini vermek istemeyen 34 CIM 062 plakalı aracın sahibi, otomobilini rutin kontrol için sanayi sitesinde bulunan bir dükkana getirdi. Oto tamirci ustaları aracı kontrol ettirmek için yukarı kaldırdığında ise aracın altında siyah bir kutunun olduğunu fark etti. Ne olduğunu anlayamayan ustalar ve araç sahibi durumu polise haber verdi.


Bomba imha uzmanları paketi fünyeyle patlattı


Olay yerine gelen polis ekipleri de aracı kontrol ettiklerinde paketin bomba olabileceğinden şüphelendi. Ardından çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler durumu bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bomba imha ekipleri robot yardımıyla araçtan çıkardıkları şüpheli paketi fünyeyle patlattı. Patlama sonucu paketin bomba olmadığı anlaşıldı.


Şüpheli paket takip cihazı çıktı


Yapılan incelemelerin ardından paketin GPS takip cihazı olduğu öğrenildi. İddiaya göre, araç sahibi şahsın Cumartesi günü birileriyle husumet yaşadığı ve takip cihazının bu yüzden konmuş olabileceği öğrenildi.


Araç sahibinin de aracının altındaki kutudan haberi olmadığını dile getiren sanayi sitesi çalışanı İmdat Mankırcı, "Dükkan sahibi bizim komşumuz oluyor. Arabayı kaldırıyor. Baktığında salıncağın üstünde siyah bir kutu olduğunu görüyor. Kutuyu ellemiyor. O esnada aracın sahibi de orada. Kendisine bilgi veriyorlar. Araç sahibi de 'ellemeyin. Polisi çağıralım' diyor. Araç sahibinin de şüpheli paketten haberi yokmuş. Paketin ne olduğunu bilmiyoruz. Bizi de uzaklaştırdılar " diye konuştu. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Maslak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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