30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan ve zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramında Maslak'ta bulunan gökdelenler kırmızı beyaza büründü. Gökdelenlere asılan dev bayraklar ve Atatürk'ün resimlerinin bulunduğu afişler görsel şölen oluştururdu. Kırmızı beyaza bürünen bölge havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:
--------------------Gökdelenlerden görüntü -Asılan bayraklar
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:04 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MASLAK KIRMIZI-BEYAZ - Son Dakika