MASLAK KIRMIZI-BEYAZ - Son Dakika

MASLAK KIRMIZI-BEYAZ

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı. Gökdelenlerdeki dev bayrakların olusturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan ve zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramında Maslak'ta bulunan gökdelenler kırmızı beyaza büründü. Gökdelenlere asılan dev bayraklar ve Atatürk'ün resimlerinin bulunduğu afişler görsel şölen oluştururdu. Kırmızı beyaza bürünen bölge havadan görüntülendi.

MASLAK KIRMIZI-BEYAZ

Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Haftası, Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MASLAK KIRMIZI-BEYAZ - Son Dakika

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