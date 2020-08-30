MASLAK KIRMIZI-BEYAZ - Son Dakika

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar 'da Mustafa Kemal Atatürk 'ün önderliğinde başlayan ve zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramında Maslak'ta bulunan gökdelenler kırmızı beyaza büründü. Gökdelenlere asılan dev bayraklar ve Atatürk'ün resimlerinin bulunduğu afişler görsel şölen oluştururdu. Kırmızı beyaza bürünen bölge havadan görüntülendi.

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