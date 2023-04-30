Maslak'ta 40 katlı gökdelen inşaatında gerçekleşen feci ölüm

Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde 40 katlı gökdelen inşaatında temizlik işçisi olarak çalışan Sezer Aydoğan (31), 7. katta çalışmaya başladı. Asansör boşluğuna yaklaşan genç işçi, bir anda dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten boşluğa düşen genç zemine çakılarak feci şekilde can verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından gencin çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.