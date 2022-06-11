Alınan bilgiye göre, Maslak'taki binicilik kulüplerinin yer aldığı alandan kaçan üç at, trafiğe çıktı. Atlardan ikisi Sarıyer sahiline doğru giderken, bir at caddede trafiğin arasında kaldı. Bu sırada bir otomobilin çarptığı at, yaralandı. Yaralı atın ilk tedavisi, bakıcıları tarafından olay yerinde yapıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan ata otomobil çarptı - Son Dakika

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