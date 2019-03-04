Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü
1 saat önce
-Otomobil tutkunu sürücü, aracını test ederken dere yatağına uçtuHaber-Kamera: İstanbul DHATamirinin ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu.
-Otomobil tutkunu sürücü, aracını test ederken dere yatağına uçtu
Haber-Kamera: İstanbul
DHA
Tamirinin ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülbey hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında Maslak
Akasya sokak üzerinde meydana geldi. Vedat Gülbey (24) sanayide parçası değişen 34 VTC 55 plakalı aracını test etmek için sürüşe çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Maslak'ta dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralanan Gülbey, ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gülbey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekipler kullanılamaz halde olan aracı bulunduğu yerden çıkararak inceleme başlattı.
Otomobil tutkunu olan Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gülbey'in paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor,
Görüntü dökümü:
---------------
-Olay yeri
-Aracın görüntüsü
-Toplanan kalabalık
-Gülbey'in paylaştığı video
-Gülbey'in fotoğrafları
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:36 Kaynak: DHA
İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi
Cemal Kaşıkçı'nın Öldürüldükten Sonra Yakıldığı Tandırın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi