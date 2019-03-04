Son Dakika Haberleri: Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü

Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü

1 saat önce

-Otomobil tutkunu sürücü, aracını test ederken dere yatağına uçtuHaber-Kamera: İstanbul DHATamirinin ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu.

Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü, System.String[]
-Otomobil tutkunu sürücü, aracını test ederken dere yatağına uçtu

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Tamirinin ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülbey hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında Maslak Akasya sokak üzerinde meydana geldi. Vedat Gülbey (24) sanayide parçası değişen 34 VTC 55 plakalı aracını test etmek için sürüşe çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Maslak'ta dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralanan Gülbey, ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gülbey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekipler kullanılamaz halde olan aracı bulunduğu yerden çıkararak inceleme başlattı. 

Otomobil tutkunu olan Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gülbey'in paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor,

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Aracın görüntüsü

-Toplanan kalabalık

-Gülbey'in paylaştığı video

-Gülbey'in fotoğrafları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Maslak, İstanbul, Güncel
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