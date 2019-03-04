Son Dakika Haberleri: Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü

Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü

50 dakika önce

TAMİRİNİN ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu.

Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü, System.String[]
TAMİRİNİN ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülbey hayatını kaybetti. 

 

Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında Maslak Akasya sokak üzerinde meydana geldi. Vedat Gülbey (24) sanayide parçası değişen 34 VTC 55 plakalı aracını test etmek için sürüşe çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Maslak'ta dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralanan Gülbey, ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gülbey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekipler kullanılamaz halde olan aracı bulunduğu yerden çıkararak inceleme başlattı. 

Otomobil tutkunu olan Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gülbey'in paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor, - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:44 Kaynak: DHA

Maslak, Güncel
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