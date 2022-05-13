Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman - Son Dakika
Üye Girişi

Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman

13.05.2022 12:07

Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman Ünlü spor firması Türkiye pazarına girdi Türkiye'de pandemi sonrası artan spor farkındalığı yabancı firmaların dikkatini çekti Türkiye'de özellikle pandemi sonrasında artan spor ve sağlıklı yaşam farkındalığıyla birlikte yabancı firmalar da rotasını...

Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman

Ünlü spor firması Türkiye pazarına girdi

Türkiye'de pandemi sonrası artan spor farkındalığı yabancı firmaların dikkatini çekti

İSTANBUL - Türkiye'de özellikle pandemi sonrasında artan spor ve sağlıklı yaşam farkındalığıyla birlikte yabancı firmalar da rotasını Türkiye'ye çevirdi. Johnson Health Tech firması da Türkiye pazarına giriş yaptı.

Türkiye'de özellikle pandemi sonrasında artan spor ve sağlıklı yaşam faaliyetleriyle birlikte yabancı firmalar da rotasını Türkiye'ye çevirdi. Johnson Health Tech firması da Türkiye'ye girişini geçtiğimiz gün gerçekleşen lansmanla tanıttı. Maslak'ta bulunan bir spor salonunda gerçekleşen lansmana şarkıcı Betül Demir, Buse Terim Bahçekapılı gibi pek çok ünlü isim katıldı. Lansmanda DJ Burak Yeter sahne alırken, Cast Fabrika Dans ekibi de performans sergiledi.

"Pandemiyle beraber insanların spor sevgisi biraz arttı"

Türkiye'de spor pazarını büyütmek ve yatırımcıları desteklemek olduğunu kaydeden Johnson Health Tech Türkiye Ülke Müdürü Yakup Çam, "Türkiye'de ciddi bir potansiyel var. 80 milyonu aşan bir nüfus ve genç nüfus oranı Avrupa ve Amerika'da olmadığı kadar yüksek. Pazar çok büyük o yüzden de buradayız. Sadece satış amaçlı değil, tabii ki hedefimiz pazarı büyütmek ve yatırımcıları desteklemek. Pandemiyle beraber insanların spor sevgisi biraz arttı aslında. Normalde geçmişe baktığımızda istatistiklere göre çok gerideydik Avrupa ortalamasının. Şu anda spor farkındalığı arttı" dedi.

"Pandemi sırasında da sağlığın ve sporun önemi daha da anlaşılır hale geldi"

Törenin sunuculuğunu üstlenen Burcu Esmersoy, "Yatırım yaptıkları için ben kendi adıma mutluyum ve gururluyum. Zaten son zamanlarda biliyorsunuz pandeminin arkasından da özellikle pandemi sırasında da sağlığın ve sporun önemi daha da anlaşılır hale geldi. Hareketlilik ve yaşam tarzının öneminin farkına vardı insanlar. Yurtdışında spor salonundan geçilmiyor. Onların bizdeki kadar spor yapma alanları yok. O yüzden de böyle ne kadar çok spor salonu olursa, ne kadar çok ekipman olursa farklı farklı vücut ve yaş gruplarına yönelik çok güzel" diye konuştu.

Lansmana katılan isimlerden şarkıcı Betül Demir, "Çok güzel bir akşam. Ben de sporla çok ilgili olduğum için burada olmaktan çok mutluyum. Formum için çok çalışıyorum. Dolayısıyla özellikle gelmek istedim. Bizim gibi spora gönül vermiş insanlar için çok kıymetli. Formumu sadece spora değil dansa da borçluyum" dedi.

Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman
Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman
Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman
Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman
Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman
Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman
Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman
Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman

YORUMLAR
500
İş dünyası ile öğrencileri buluşturan 'BUÜ Kariyer Fuarı' başladı İş dünyası ile öğrencileri buluşturan 'BUÜ Kariyer Fuarı' başladı Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu Balıkesir'de geleneksel köy hayırları binlerce çiftçiyi buluşturdu

Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:18:05. #1.11#
SON DAKİKA: Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement