Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman - Son Dakika

Maslak'ta ünlüleri buluşturan lansman

Ünlü spor firması Türkiye pazarına girdi

Türkiye'de pandemi sonrası artan spor farkındalığı yabancı firmaların dikkatini çekti

İSTANBUL - Türkiye'de özellikle pandemi sonrasında artan spor ve sağlıklı yaşam farkındalığıyla birlikte yabancı firmalar da rotasını Türkiye'ye çevirdi. Johnson Health Tech firması da Türkiye pazarına giriş yaptı.

Türkiye'de özellikle pandemi sonrasında artan spor ve sağlıklı yaşam faaliyetleriyle birlikte yabancı firmalar da rotasını Türkiye'ye çevirdi. Johnson Health Tech firması da Türkiye'ye girişini geçtiğimiz gün gerçekleşen lansmanla tanıttı. Maslak'ta bulunan bir spor salonunda gerçekleşen lansmana şarkıcı Betül Demir, Buse Terim Bahçekapılı gibi pek çok ünlü isim katıldı. Lansmanda DJ Burak Yeter sahne alırken, Cast Fabrika Dans ekibi de performans sergiledi.

"Pandemiyle beraber insanların spor sevgisi biraz arttı"

Türkiye'de spor pazarını büyütmek ve yatırımcıları desteklemek olduğunu kaydeden Johnson Health Tech Türkiye Ülke Müdürü Yakup Çam, "Türkiye'de ciddi bir potansiyel var. 80 milyonu aşan bir nüfus ve genç nüfus oranı Avrupa ve Amerika'da olmadığı kadar yüksek. Pazar çok büyük o yüzden de buradayız. Sadece satış amaçlı değil, tabii ki hedefimiz pazarı büyütmek ve yatırımcıları desteklemek. Pandemiyle beraber insanların spor sevgisi biraz arttı aslında. Normalde geçmişe baktığımızda istatistiklere göre çok gerideydik Avrupa ortalamasının. Şu anda spor farkındalığı arttı" dedi.

"Pandemi sırasında da sağlığın ve sporun önemi daha da anlaşılır hale geldi"

Törenin sunuculuğunu üstlenen Burcu Esmersoy, "Yatırım yaptıkları için ben kendi adıma mutluyum ve gururluyum. Zaten son zamanlarda biliyorsunuz pandeminin arkasından da özellikle pandemi sırasında da sağlığın ve sporun önemi daha da anlaşılır hale geldi. Hareketlilik ve yaşam tarzının öneminin farkına vardı insanlar. Yurtdışında spor salonundan geçilmiyor. Onların bizdeki kadar spor yapma alanları yok. O yüzden de böyle ne kadar çok spor salonu olursa, ne kadar çok ekipman olursa farklı farklı vücut ve yaş gruplarına yönelik çok güzel" diye konuştu.

Lansmana katılan isimlerden şarkıcı Betül Demir, "Çok güzel bir akşam. Ben de sporla çok ilgili olduğum için burada olmaktan çok mutluyum. Formum için çok çalışıyorum. Dolayısıyla özellikle gelmek istedim. Bizim gibi spora gönül vermiş insanlar için çok kıymetli. Formumu sadece spora değil dansa da borçluyum" dedi.