İstanbul'da biber gazlı müdahalede gözaltına alınan 6 şüpheli serbest - Son Dakika
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İstanbul'da biber gazlı müdahalede gözaltına alınan 6 şüpheli serbest

30.08.2022 10:34
İstanbul'da biber gazlı müdahalede gözaltına alınan 6 şüpheli serbest

Maslak'ta "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekibi ile üst araması yapmak istediklerin şahıslar ve onların kışkırttığı grupla birbirine girmesi sonucu çıkan kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla 2'si savcılıktan, 3'ü ise savcılık talimatıyla emniyetten...

Maslak'ta "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekibi ile üst araması yapmak istediklerin şahıslar ve onların kışkırttığı grupla birbirine girmesi sonucu çıkan kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla 2'si savcılıktan, 3'ü ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Kameralara yansıyan olayda biber gazıyla müdahale eden 3 polis yaralanmıştı.

Sarıyer Maslak'ta önceki gün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, akşam saatlerinde ilçede devriye görevini yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı "yunus" polisleri cadde üzerindeki bir gece kulübünün önünde bekleme yapan 34 DCV 818 plakalı otomobilin içerisindekilerden şüphelenmişti. Aracın yanına yaklaşan polis ekipleri, şahısların aşağıya inmeleri yönünde uyarmıştı. Ardından polisin üst aramasını yapmak istediği esnada şahıslar direnmeye başlamıştı. Polisin üzerinde uyuşturucu madde olduğunu düşündüğü şahıslar, direnmeyi sürdürünce olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti.

Biber gazlı müdahalede 3 polis yaralanmıştı

Bununla da yetinmeyen şahıslar, gece kulübündeki yaklaşık 60 kişilik grubu da galeyana getirerek polise karşı kışkırtmıştı. Grubu sakin olmaları yönünde defalarca kez uyaran polis ekipleri ile aralarında kavga çıkmıştı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etmişti. Olay sonucunda 3 polis memuru vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, 6 şüpheli de kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Polis memurlarından birinin 2 gün "iş göremez" raporu aldığı öğrenilmişti. Ayrıca polis motosikleti de maddi hasara uğramıştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Polis gözaltına aldığı 6 şüpheli serbest

Öte yandan gözaltına alınan Enes Ş., Ferhat T., Ümit S., Turgay K., Kürşat Noyan K. ve Zeki Kıvanç K. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şahıslara, "görevli memura mukavemet", "hakaret", "kamu malına zarar verme" ve "kamu görevlilerini yaralama" suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıslardan 3'ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakırken, Turgay K., ve Zeki Kıvanç K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı savcılıkta ifadesinin ardından mekan sahibi Kürşat Noyan K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sarıyer, Maslak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da biber gazlı müdahalede gözaltına alınan 6 şüpheli serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da biber gazlı müdahalede gözaltına alınan 6 şüpheli serbest - Son Dakika
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