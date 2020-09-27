MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI - Son Dakika

MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI

MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI Sarıyer Maslak'ta daha önce meydana gelen hasarlı kazayı fark etmeyen cip, otomobil ve taksinin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI, System.String[]

MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI

Sarıyer Maslak'ta daha önce meydana gelen hasarlı kazayı fark etmeyen cip, otomobil ve taksinin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, 03.30 sıralarında Maslak, Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce hasarlı kaza yapan otomobilleri fark etmeyen bir cip, taksi ve otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da yola savrulan yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar yardım etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle, Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karılan cip, taksi ve otomobilin çekilmesi sonrasında trafik tekrar açıldı.
Kazayı gören bir kişi, iki otomobilin hasarlı kaza yaptığını, cip, taksi ve otomobillerin zincirleme kaza yaptığını söyledi.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI
MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI

Otomobil, Sarıyer, Maslak, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 04:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MASLAK'TA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI - Son Dakika

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