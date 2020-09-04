Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 3. Etap kamulaştırma çalışmaları başladı - Son Dakika

Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 3. Etap kamulaştırma çalışmaları başladı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, S.S. Maslak Kastamonu Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinde 3. Etap kamulaştırma çalışmalarının başladığını açıkladı.

Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 3. Etap kamulaştırma çalışmaları başladı, System.String[]

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, S.S. Maslak Kastamonu Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinde 3. Etap kamulaştırma çalışmalarının başladığını açıkladı.

S.S. Maslak Kastamonu Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetimiyle bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, " Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelik gereği Kastamonu Belediye Meclisi'nin 3 Eylül 2018 tarih ve 106 sayılı kararı ile S.S Maslak Kooperatifi adına Kamulaştırma yapılması için protokol yetkisi Belediye Başkanına yetki verilmiştir. Sanayi alanı için uygun görülen ve mücavir alanda işaretlenen Taşlık köyü mevkiinde bulunan 1.109.552,43 m2'lik alanın maliye hazinesine ait 546.684,00 m2 alana belediyemizce imar planı yapılmış ve onaylanmıştır ve bu alan emlak beyanı vergisi üzerinden maslak sanayi kooperatifi tarafından maliye hazinesince satın alınmıştır. Toplam sanayi alanı yapılması düşünülen alanda bulunan özel mülkiyete tabi taşınmazlar için Belediyemiz uzlaşma komisyonu her bir taşınmaz için uzlaşma görüşmeleri sonucunda 7421.26 m2'lik alanda uzlaşma sağlanarak maslak kooperatifince satın alınmıştır. Uzlaşma sağlanamayan 36 adet taşınmaz toplam 290.510,29 m2 için 2019 yılı Nisan itibariyle 1'inci etap Mayıs ayı itibariyle 2'nci Etap mahkeme sürecine geçilmiş ve belediyemizin takip ettiği mahkemeler 2020 Ocak ayında lehimize sonuçlanmış ve 2020 yılı ağustos itibariyle güncel tapularını maslak kooperatifi adına Belediye Başkanlığımızca Tapu Müdürlüğü'nden teslim alınmıştır. Kamulaştırma sürecine başlanılmamış 27 adet toplam 264.937.14 m2 taşınmaz için günümüz itibariyle 3'üncü etap kamulaştırma sürecine başlanılmış olup bu taşınmazların için mülk sahipleri ile tekrar uzlaşma komisyonumuz görüşme sağlanacaktır. Sonuç olarak maliye hazinesinden 546.684,00 m satın alınmış, 7421.26 m2'si özel mülkiyetten satın alınmış ve 1'inci ve 2'nci Etap mahkemelerle 290.510.29 m2 kamulaştırılmıştır. Toplamda S.S. Maslak Kooperatifi adına 844.615,29 rn2 taşınmaz kayıtlı bulunmaktadır. Sanayi alanında kalan ve özel mülkiyete tabii olan son 264.937.14 m2 içinde kamulaştırma çalışmalarına başlanılmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bakanımızdan, ilk etapta 10 milyon TL ve devamı olacak şekilde söz aldık"

Kamulaştırma çalışmalarının hızlı gitmesini beklediklerini vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "2-3 defa benimde içinde bulunduğum heyetle Bakanımız Naci Ağbal'ı ziyaret ettik. 3'üncü etap içinde bize verilmiş bir sözü var. İlk etapta bir 10 milyon TL ve akabinde devamında gelecek şeklinde bir beyanı oldu. Bundan sonraki süreci önümüz daha açık şekilde göreceğiz. Bu sürecin başında beri, 2018'den bu tarafa bütün bu süreci hem belediyemiz hem de Maslak Kooperatifi'ndeki yönetici arkadaşlarım çok olumlu bir şekilde götürdük. Bundan sonrada inşallah süreci aynı hızla götürüyoruz. Kooperatif Başkanımız Mehmet Sirkecioğlu'nu bir hafta önce kaybettik. Yakalandığı hastalıkla epeyi bir mücadelesi oldu. Mekanı cennet olsun. Sevgiyle, saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz. Emanetine inşallah sahip çıkarak daha üst noktalara taşırız. Bundan sonrasında da belediyemiz üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Kamulaştırmalarda lokomotif belediyemiz oldu. Bundan sonra inşallah kooperatif emin adımlarla süreci götürecektir. Memleketimizde böyle bir yapı oluşması küçük esnafımız adına da hayırlı neticeler verecektir" diye konuştu.

Kooperatif Başkanlığına Ergün Can getirildi

Kooperatif Başkanı Mehmet Sirkecioğlu'nun vefatının ardından S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanlığı'na tüzük gereği Ergün Can getirildi. Bir sonraki genel kurula kadar S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanlığını Ergün Can yürütecek. - KASTAMONU

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Maslak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 3. Etap kamulaştırma çalışmaları başladı - Son Dakika Ekonomi

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