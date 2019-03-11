Maslenitsa Bayramı, Silifke'de Kutlandı
1 saat önce
MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan Rusya, Moldova ve Ukrayna asıllılar, baharın gelişini müjdeleyen Maslenitsa Bayramı'nı kutladı.
MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan Rusya, Moldova ve Ukrayna asıllılar, baharın gelişini müjdeleyen Maslenitsa Bayramı'nı kutladı.
'Krep (Blini) Şenliği' olarak da bilinen kutlama töreni, Kum Mahallesi'nde yapıldı. Eğlenceli oyunların oynandığı törende yöresel dans oyunları sergilenirken, bahara 'Merhaba' demek için 'kış cadısı' adı verilen korkuluk yakıldı.
Taşucu Rus Kültür Derneği Başkanı Elena Kılınç, "Nükleer santral dolayısıyla bölgemizde Rusça konuşan birçok kişi yaşıyor. Bizler de dernek olarak bir araya geldik. Maslenitsa ateşi yakarak baharı karşıladık, kışı gönderdik" dedi.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:17 Kaynak: DHA
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