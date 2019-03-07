Son Dakika Haberleri: MASMEK 1. Dönem Kurs Kayıtları Başladı

MASMEK 1. Dönem Kurs Kayıtları Başladı

35 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde 1. dönem Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'na kayıtlar başladı. Kurs kayıtlarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

MASMEK 1. Dönem Kurs Kayıtları Başladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MASMEK, açtığı kurslarla Manisalıların kendilerini geliştirmeleri ve belli konularda uzmanlaşmalarına destek oluyor. Bu kapsamda Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde verilen MASMEK Kursları'nda 1. dönem kayıtları başladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kurslara kayıtların yıl boyunca devam edeceği belirtildi. MASMEK Kurslarında 12 yaş üzeri her vatandaş, el sanatları, halk oyunları, bilgisayar, yabancı dil, enstrüman ve birçok branşta kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. MASMEK Kurslarının verildiği merkezler; Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Kırmızı Ev, Hüsrev Ağa Hamamı, Sinan Bey Medresesi ve Yeni Han. MASMEK Kurslarına kayıt olmak isteyen vatandaşlar Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Kurs Planlama Biriminde kayıt olabilirler.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

MASMEK Kurslarına kayıt olmak isteyenler Sicil Numarası (Büyükşehir Belediyesinden alınacaktır), 1 adet fotoğraf ve Kimlik Fotokopisi ile başvurabilirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:55 Kaynak: Bültenler

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