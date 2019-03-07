MASMEK 1. Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MASMEK, açtığı kurslarla Manisalıların kendilerini geliştirmeleri ve belli konularda uzmanlaşmalarına destek oluyor. Bu kapsamda Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde verilen MASMEK Kursları'nda 1. dönem kayıtları başladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kurslara kayıtların yıl boyunca devam edeceği belirtildi. MASMEK Kurslarında 12 yaş üzeri her vatandaş, el sanatları, halk oyunları, bilgisayar, yabancı dil, enstrüman ve birçok branşta kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. MASMEK Kurslarının verildiği merkezler; Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Kırmızı Ev, Hüsrev Ağa Hamamı, Sinan Bey Medresesi ve Yeni Han. MASMEK Kurslarına kayıt olmak isteyen vatandaşlar Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Kurs Planlama Biriminde kayıt olabilirler.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

MASMEK Kurslarına kayıt olmak isteyenler Sicil Numarası (Büyükşehir Belediyesinden alınacaktır), 1 adet fotoğraf ve Kimlik Fotokopisi ile başvurabilirler.