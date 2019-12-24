MASMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi - Son Dakika
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MASMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Manisa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (MASMEK) takı bölümünde eğitim gören kursiyerler, açtıkları yılsonu hediyelik eşya sergisiyle becerilerini beğeniye sundu.

MASMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Manisa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (MASMEK) takı bölümünde eğitim gören kursiyerler, açtıkları yılsonu hediyelik eşya sergisiyle becerilerini beğeniye sundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'ndeki MASMEK kurslarında eğitim gören kursiyerler, açtıkları yılsonu hediyelik eşya sergisiyle hünerlerini sergiledi. Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda açılan sergide 11 branş öğretmeninin gözetiminde 16 branşta 277 kursiyerin yaptığı bin 626 eser görücüye çıktı. Serginin açılış kurdelesini Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, 11 branş öğretmeni, eserleri bulunan kursiyerler ve davetliler hep birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardından sergide yer alan bin 626 eseri beğeniyle inceleyen Daire Başkanı Özcan kursiyerleri ve merkez eğitmenlerini kutladı. Serginin 29 Aralık tarihine kadar açık olacağı belirtildi. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
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