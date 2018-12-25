MASMEK'ten Yıl Sonu Sergisi

Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi, 30 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş bir yelpazede eğitim imkânı sağlayan Manisa Meslek Edindirme ve Sanat Kursları hem meslek edinmek isteyen, hem de kendini geliştirmek isteyen Manisalılara rehber oluyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde takı bölümünde eğitim gören kursiyerler, açtıkları yılsonu sergisiyle hünerlerini sergiledi. Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'ndaki serginin açılış kurdelesini Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan ve davetliler hep birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardından sergide yer alan eserleri beğeniyle inceleyen daire başkanları kursiyerleri ve merkez eğitmenlerini kutladı.

30 ARALIK'A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Dileyen vatandaşların 30 Aralık tarihine kadar sergiyi ziyaret ederek beğendikleri ürünleri de satın alabileceklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Geniş bir yelpazede hizmet sunan kurslarımızda hem meslek edinmek isteyen, hem de kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza rehber oluyoruz. Bu anlamda el sanatları kurslarında kursiyerlerimizin yaptığı eserleri de belli dönemlerde sergiliyoruz. Takı bölümünde eğitim gören kursiyerlerimizde birbirinden güzel eserleri Manisalı vatandaşlarımızın beğenisini sundu" dedi.

SÜRPRİZ HEDİYE

Öte yandan takı bölümü eğitmeni Hatice Karataş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eşi Şeyda Ergün'e yeni yıl hediyesi verdi. Karataş kendi el emeğiyle yaptığı özel takıyı Şeyda Ergün'e takdim edilmek üzere daire başkanlarına verdi.