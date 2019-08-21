Son Dakika Haberleri: Mason Dağı 'Özel' İlk Chelsea Hedefine Düşünüyor
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Mason Dağı 'Özel' İlk Chelsea Hedefine Düşünüyor

1 saat önce

Mason Mount, Chelsea'deki ilk üst düzey golünü attığı için duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. İngiliz yıldızı, açacağı Leicester City ile Chelsea'nin 1-1 beraberinde oynadı.

Mason Mount, Chelsea'deki ilk üst düzey golünü attığı için duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. İngiliz yıldızı, açacağı Leicester City ile Chelsea'nin 1-1 beraberinde oynadı.
Leicester City FC, Chelsea, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:14 
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