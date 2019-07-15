Son Dakika Haberleri: Mason Mount Chelsea'de Yeni Beş Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Mason Mount Chelsea'de Yeni Beş Yıllık Sözleşme İmzaladı

8 saat önce

Chelsea orta saha oyuncusu Mason Mount, 2024'e kadar onu kulübe bağlayan yeni bir sözleşme imzaladı. İngiliz, 2005 yılında Chelsea'de altı yaşındayken katıldı ve kısa bir süre önce Derby ile başarılı bir kredi büyüsünün ardından kulübe geri döndü. Daha fazla bilgi edinmek için Chelseafc.com'a veya uygulamamıza gidin!

Chelsea orta saha oyuncusu Mason Mount, 2024'e kadar onu kulübe bağlayan yeni bir sözleşme imzaladı. İngiliz, 2005 yılında Chelsea'de altı yaşındayken katıldı ve kısa bir süre önce Derby ile başarılı bir kredi büyüsünün ardından kulübe geri döndü. Daha fazla bilgi edinmek için Chelseafc.com'a veya uygulamamıza gidin!
Mason Mount Chelsea'de Yeni Beş Yıllık Sözleşme İmzaladı
Chelsea, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:05 
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