Mason Mount Chelsea'de Yeni Beş Yıllık Sözleşme İmzaladı
8 saat önce
Chelsea orta saha oyuncusu Mason Mount, 2024'e kadar onu kulübe bağlayan yeni bir sözleşme imzaladı. İngiliz, 2005 yılında Chelsea'de altı yaşındayken katıldı ve kısa bir süre önce Derby ile başarılı bir kredi büyüsünün ardından kulübe geri döndü. Daha fazla bilgi edinmek için Chelseafc.com'a veya uygulamamıza gidin!
Chelsea
orta saha oyuncusu Mason Mount, 2024'e kadar onu kulübe bağlayan yeni bir sözleşme imzaladı. İngiliz, 2005 yılında Chelsea'de altı yaşındayken katıldı ve kısa bir süre önce Derby ile başarılı bir kredi büyüsünün ardından kulübe geri döndü. Daha fazla bilgi edinmek için Chelseafc.com'a veya uygulamamıza gidin!
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:05
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