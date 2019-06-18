Maspo Enerji'ye EMEA Finance'dan İki Ödül

Türkiye'nin önde gelen grup şirketlerinden GÜRMEN bünyesindeki Maspo Enerji; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da gerçekleşen büyük finansal anlaşmaları takip eden EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Awards 2018'de, Orta ve Doğu Avrupa'nın "En İyi Yeniden Finans Anlaşması" ve "En iyi Yenilenebilir Enerji Anlaşması" ödüllerine layık görüldü.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın önde gelen finans yayınlarından olan EMEA Finance tarafından Londra'da gerçekleşen ödül töreninde Maspo Enerji'nin ödüllerini Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz ve Gürmen Group COO&CFO'su Ali Öztayıncı aldı.

Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, Maspo Enerji'nin 2019 yılına ödüllerle başladığını hatırlatarak, "Şubat ayında finansal piyasalar değerlendirme ödüllerinde dünyanın en prestijlileri arasında gösterilen 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde 'Yılın Enerji Projesi Finansmanı' kategorisinde ikincilik, 'Yılın Proje Finansmanı' kategorisinde ise üçüncülük ödülünün sahibi olmuştuk. Şimdi de Orta ve Doğu Avrupa'nın 'En İyi Yeniden Finans Anlaşması' ve 'En iyi Yenilenebilir Enerji Anlaşması' ödüllerine layık görülmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.

Yasemin Gür Solmaz, "Çevreye, insana, doğaya ve kültürel dokuya karşı sorumluluk anlayışıyla yürüttüğümüz faaliyetlerimizin ve yatırımlarımızın ulusal ve uluslararası saygın kuruluşlar tarafından ödüle layık görülmesi bizim için büyük önem taşıyor. Maspo Enerji, 'daha çok yeşil enerji, daha sağlıklı bir gelecek hedefi' ile çalışmalarını sürdürmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.