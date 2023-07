BioWare'in sevilen bilim-kurgu serisinin yeni üyesi Mass Effect 5 Unreal Engine ile geliştirilebilir.

Geçtiğimiz aylarda Legendary Edition paketiyle tekrar çıkış yapan Mass Effect oyunları, oyun dünyasının en sağlam aksiyon-RYO yapımları olarak öne çıkıyor. Serinin bir sonraki oyunu ise henüz geliştirilme sürecinde yer alıyor. Beşinci oyunun yapım aşamasında olduğu duyurusu ise geçtiğimiz yıl organize edilen Game Awards töreninde yapılmıştı. Oyuncuların merakla beklediği yeni oyun hakkında birtakım detaylar ortaya çıktı.

Serinin yayımcılığını üstlenen Electronic Arts ile geliştirici koltuğundaki BioWare'nin yapım tarafında ilginç bir karar alabileceği öne sürüldü. Electronic Arts oyunlarının birçoğunda kullanılan Frostbite motoru yerine Mass Effect 5 için farklı bir aday var. Geliştiricilere vadettiği üstün imkanlar sayesinde BioWare ekibi direksiyonu Unreal Engine'e kırabilir.

Mass Effect 5 Unreal Engine ile mi geliştirilecek?

Bunun arkasında ise Unreal Engine'nin özellikle rol yapma oyunlarında sunduğu imkanların çeşitliliği ve Frostbite'ın bu tür yapımlarda zayıf kalması yatıyor. Önceki oyunlarda Mass Effect oyunlarında da Unreal Engine motorunun kullandığı biliniyor. Fakat geliştirici ekibin bir diğer büyükbaş serisi olan Dragon Age'de ise Frostbite kullanılıyor. Bu durum heyecanla beklenen Dragon Age 4 için de geçerli.

Yayıncı ve geliştiricinin yeni Mass Effect oyunu için bu kararı alabileceği iddiası ise EA'nin açtığı iş ilanından yola çıkılarak öne sürüldü.

Electronic Arts, teknik direktör pozisyonu için Unreal Engine'de deneyimi olan geliştiriciler arıyor. UE motorunun günümüzdeki potansiyeli ise firmalar için büyük umut vadediyor. Mass Effect'in arkasındaki ekip geliştirmeye tam gaz başladığında Frostbite teknik tarafta oldukça geride kalmış olacak.

Diğer taraftan Dragon Age 4 ve Mass Effect 5 gibi dev yapımların önümüzdeki birkaç yıl çıkış yapmayacağı tahmin ediliyor. Dragon Age serisinin yeni halkası için en erken 2023 tarihi verilirken, Mass Effect 5 için 2024 bile iyimser bir tahmin olabilir.

Mass Effect 5 Unreal Engine kullanması durumunda muazzam grafikler ve yeni nesil teknolojilere uygun bir deneyim sunabilir.

