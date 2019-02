Massey Ferguson'dan Sorulacak

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA'nın satın aldığı 22 adet Massey Ferguson marka traktör, dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda hizmet verecek.

Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi, 3 terminal binası, 6 pist ve 500 uçak kapasitesine sahip olacak havalimanının ilk etabı, 29 Ekim'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı. Hiç bir hava koşulunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını titizlikle sürdüren, bu kapsamda makine ve araç yatırımına yönelen İGA, kış mevsiminde karla mücadelede, yaz mevsiminde ise ot biçmede kullanmak üzere 22 adet MasseyFerguson marka traktör satın aldı.

Traktör filosuyla, kar yağışlı zamanlarda Apron ve uçak park sahalarının kar temizliğinde kullanılacak, Apron ve Taxi yolu çevresinde kar küreme ve süpürme işlemi yapılacak. Aynı zamanda traktörlere takılan buz önleyici sıvı serpme ataşmanı ile de buzlanma önlenecek. Traktörler, karlı günler dışında yıl boyunca ot biçme ve alan düzenleme gibi çeşitli başka işlerde de kullanılacak.

AGCO Ülke Satış Müdürü Has: " Avrupa'daki birçok havalimanında kullanılıyor"

AGCO'nun Massey Ferguson markasının havalimanlarında değerlendirilmesinin çok eskilere dayandığını belirten AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has, Avrupa'da birçok havalimanında Massey Ferguson traktörlerin kullanıldığını söyledi. Mete Has, "Örneğin bu havalimanlarından biri de 50'nin üzerinde Massey Ferguson'un kullanıldığı Frankfurt Havalimanı. Dünyada büyük ses getiren İstanbul Havalimanı projesinde Massey Ferguson markamızla yer almak bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Yeni havalimanında markamızın tercih edilmesi, yer hizmetleri sektöründe de ürünlerimizin kalitesinin bir nevi tescili oldu."

Güvenli olmasıyla öne çıkan modeller…

İstanbul Havalimanı'na teslim edilen traktörlerin özelliklerinden de bahseden Mete Has, "Ürünlerimiz, MF5713S (130HP) ve MF7726S (260HP) güçlerinde 2 ayrı seriden tercih edildi. Her biri ihalede belirtilen şartnameye uyacak, hatta fazlası olacak donanıma sahip traktörler. 130 HP gücündeki MF 5713 S modeli, operatöre debriyajsız olarak traktörün hareket yönünü değiştirme ve yine debriyajsız olarak vites değişimi imkanı sunarken, eğik kaput tasarımı ve 360° görüş açısı güvenlik bakımından bu traktörü rakiplerine göre öne çıkarıyor. 260 HP gücündeki MF 7726 S modeli ise ihtiyaç olan her türlü sürüş hızını sağlaması ile büyük bir kullanım esnekliği sunuyor. Yine geniş bir cam yüzey alanına sahip kabini ile 7726 S, güvenliği ve operatörün dışarıya olan hakimiyetini arttırıyor. Güçlü ön ve arka askı ve PTO sistemleri ile en zorlu ataşman ve ekipmanların kullanımını kolay hale getiriyor" dedi.

Kar küreme konusunda belediyeler, karayolları ve havalimanlarının yıllardır özel araçlar ve ekipmanlar kullandığını aktaran Mete Has, "Son yıllarda traktörlerin kullanılmasına doğru bir trend gelişti. Çünkü traktör çok basit ve hızlı bir şekilde aksesuar ve ataşmanları takıp çıkarılabilen, anında bambaşka amaçlı bir makinaya dönüşebilen bir araç. Ayrıca farklı ekipmanlar takılarak farklı amaçlar için yıl boyu kullanılabiliyor" diye konuştu.

Massey Ferguson, Türkiye'de ilk 3 markadan biri

Dünyanın birçok yerinde Massey Ferguson kullanıldığını ve memnun olan büyük bir müşteri kitlesi bulunduğunu belirten Mete Has, "Massey Ferguson markası halka mal olmuş, Türkiye'deki en eski markaların başında geliyor. Ülkemizde üretilmesi ve kullanılmasının neredeyse 60 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülürse, hala Türkiye'deki ilk 3 markadan birisi olmasında, şimdiye kadar sunulan ürün ve hizmet kalitesinin, arkasında duran başarılı ve özverili satış ve sonrası hizmetler ile güçlü bayi ağının büyük önemi var. Arge'ye 1 milyon ABD dolarının üzerinde para harcayan AGCO'nun en önemli markalarının başında geliyor" dedi.

İGA'ya 7/24 servis hizmeti sunacaklarını dile getiren Mete Has, "MFCare olarak sunduğumuz uzatılmış garanti ve servis sözleşmeleriyle İstanbul Havalimanı'nda üstün ve kaliteli hizmet sunma süremizi artırmayı hedefliyoruz. Bu traktörler garanti süresi ve dışında da 7/24 hizmet almaya devam edecekler" dedi. Has, MF Care adını verdikleri uzatılmış garanti anlaşmasının tüm Massey Ferguson sahiplerine sunulabilen bir hizmet olduğunu sözlerine ekledi.

Sabiha Gökçen'in ardından İstanbul Havalimanı…

Massey Ferguson traktörlerinin İstanbul Havalimanı'na teslimatı, Armaksa A.Ş. tarafından yapıldı. Armaksa, MF makine parkının kesintisiz olarak hizmet vermesi konusunda da İGA'ya teknik destek de sağlamaya devam edecektir.