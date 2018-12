Massey Ferguson'dan Teknolojik ve Ekonomik Traktörler

AGCO'nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson'un MF 6713 modeli, 'çok amaçlı traktör' kategorisinde İtalya 'dan '2019 yılının traktörü finalist' ödülüyle döndü. Şirketin MF 5713 SL modeli de 2016 yılında aynı kategoride yılının traktörü ödülünü kazanmıştı.AGCO'nun dünya çapında markası Massey Ferguson, 7-11 Kasım tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilen EIMA Tarım Fuarı'ndan önemli bir ödülle döndü. Massey Ferguson'un MF 6713 modeli, yarışmada 'çok amaçlı traktör' kategorisinde '2019 yılının traktörü finalist' ödülüne layık görüldü.AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has, "2016 yılında yılın en iyi 'çok amaçlı traktör' ödülünü kazanan MF 5713 SL'yi takip eden bu ödül, şirketin bu segmente verdiği önemi gösteriyor. Bu modern traktörler, sadece kullanıcıların talep ettiği güvenilirlik ve temel özellikleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda maliyet ve fayda açısından etkin çalışma için de değer sunuyor: Doğru traktör, doğru fiyat" açıklamasında bulundu.MF 3710S modeli de ödül almıştıŞirketin bu yıl tek ödül alan modelinin MF 6713 olmadığının altını çizen Has, "Yine 2018 yılı içinde profesyonel bağ-bahçe serisi traktörlerinden MF 3710S modeli, İtalya Fieragricola Fuarında inovasyon dalında 'gümüş yaprak' ödülünü kazandı ve aynı model 2017 Agritechnica fuarında da bağ-bahçe traktörü segmentinde 'yılın traktörü' kategorisinde finale kalma başarısını gösterdi. Massey Ferguson'un her tür bağ-bahçe tarımı için esnek çözümler sunan yeni MF 3700 serisi traktörleri, 75-105 BG arası 4 ana modeli ve bunların 5 ayrı versiyonu ile her türlü bahçe tarımı için son derece esnek çözümler sunuyor" diye konuştu.Yeni traktörler Dünya ile aynı anda Türkiye pazarındaYeni modelleriyle dünya çapında çeşitli ödüller alan Massey Ferguson, geliştirdiği traktörleri dünya ile aynı anda Türkiye pazarına da sunduğunu kaydeden Has, geliştirilmesinde Türk tarımı ve çiftçilerinin isteklerine de odaklanan ve tamamen yeni MF 5700 Dyna-4 Serisi traktörler ile 85-110 BG aralığında konfor, ekonomi ve teknoloji arayan çiftçilerin unutulmadığını belirtti.Has, "Bu traktör serileri; common-rail elektronik yakıt enjeksiyon sistemine sahip çevreci AGCO Power motoruyla ve yakıtta sağladığı ekonomi ile çiftçi dostu. Bu traktörlerin, MF 5400 serilerinden de bilinen 16 ileri ve 16 geri vites kademesine sahip Dyna-4 yarı otomatik Power Shift/Power Shuttle şanzımanı bulunuyor. Autodrive sürüş sistemi, fren ile boşa alma, eko sürüş gibi en son teknolojiye ait ilave özellikleri, çiftçilere üst düzey bir konfor sunuyor" dedi. - İSTANBUL