MASTER CHEF YARIŞMACISI MURAT TOKMAK'IN YENİ İŞYERİNİ HİZMETE AÇTI - Son Dakika

BAŞKAN DEMİRTAŞ MASTER CHEF YARIŞMACISI MURAT TOKMAK'IN YENİ İŞYERİNİ HİZMETE AÇTI

TOKMAK RESTAURANT EŞSİZ LEZZETLERİNİ TEST İÇİN SAMSUN HALKINI BEKLİYOR

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, MasterChef Türkiye, ikinci sezon yarışmacısı Murat Tokmak'ın yeni işyerinin açılış törenine katıldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Demirtaş, hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Akçabat Köfte, Levrek Buğulama, Serpme kahvaltı gibi farklı tatlarda farklı damak zevkleriyle ilçe halkına hitap edecek olan Tokmak Restaurant açılış kurdelesini Başkan Demirtaş, katılımcılarla beraber hizmete açtı. Derebahçe Mahallesi Çam burnu sokakta hizmete açılan mekanı gezen Başkan Demirtaş çalışanlara kolaylıklar diledi.

"Bol kazançlar diliyorum"

İlkadım'da bu türlü işletmelerin açılması bizleri mutlu ettiğini dile getiren Başkan Demirtaş, " Bu türlü işletmelerimiz ilçemizin dışa açılan gülen yüzüdür. İşletme sahibi Murat kardeşimizin bu güzel mekanı ilçemize kazandırmasından dolayı kutluyorum. Güzel mekan oluşturmuşlar. Güzel olduğu kadarda damaklarımızı da güzel yemekleri tatlandıracaklar. Kendilerine bol kazançlar hayırlı işler diliyorum" dedi.

"Elleriyle hazırladığı levreği jüri yerine Başkan Demirtaş'a sundu"

MasterChef jürileri karşısında hazırladığı yemeklerin eşsiz tadını kendi elleri ile hazırladığı Levrek Buğulamasıyla Başkan Demirtaş'a sunan işletme sahibi Murat Tokmak, "Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'ın katılması bizleri onurlandırdı. Başkanımıza ve açılışımıza katılan tüm herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm halkımızı lezzetlerimizi test etmeye davet ediyorum"

İşletme hakkında bilgiler de veren Tokmak, "Merkeze yakınız. Ulaşım sorunu yok. Müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Kalite ve hijyene önem veren bir işletmeyiz. Temiz, nezih ortamımızla ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla bu sektörde bir farklılık arz edeceğimize inanıyorum. Kalitemizden ödün vermiyoruz. Samsun halkını lezzetlerimizi test etmeye davet ediyoruz" dedi.