Master planla turizmde atılım hedefleniyor
9 dakika önce
Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT'te Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle açtığı tanıtım standı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.
Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT'te Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle açtığı tanıtım standı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:10
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