Son Dakika Haberleri: Master planla turizmde atılım hedefleniyor

Master planla turizmde atılım hedefleniyor

9 dakika önce

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT'te Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle açtığı tanıtım standı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Master planla turizmde atılım hedefleniyor, System.String[]
Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT'te Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle açtığı tanıtım standı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:10 

Eskişehir, Bursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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