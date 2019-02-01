Master planla turizmde atılım hedefleniyor

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT'te Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle açtığı tanıtım standı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT'te Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle açtığı tanıtım standı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Genç Kıza Laf Atıp, Erkek Arkadaşını Döven Saldırganlara Tekrar Gözaltı

Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

92 Yaşındaki Eşref Kolçak Son İsteğini Açıkladı: Çalışarak Ölmek İstiyorum

Vicdansız, 5 Aylık Hamile Karısının Vücudunda Kırılmadık Yer Bırakmadı!