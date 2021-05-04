Master Şef Serhat Doğramacı'dan bayram yemeği önerileri - Son Dakika

Master Şef Serhat Doğramacı'dan bayram yemeği önerileri

Şampiyon şef israfa 'dikkat' dedi

İSTANBUL - Masterchef yarışmasında birincilik kazanarak dikkatleri üzerine çeken Şef Serhat Doğramacı, Ramazan sonrası bayram mutfaklarında yüksek kalorili yemeklere yüklenmemek gerektiğini söyledi. Doğramacı, mutfakta sıfır atık ile israftan kaçınmak gerektiğini de ekledi.

Ramazanın bitmesine sayılı günler kaldı, bayram yaklaşırken bayram yemeklerinde israfın önlenmesi önem taşıyor. Mutfakta sıfır atık ile israfın önlenebileceğine dikkat çeken Şef Serhat Doğramacı, buna uygun olarak hazırlanacak tarifler verdi. Bayram yemeklerinde yüksek kalorili yemeklere yüklenmemek gerektiğini de belirten Doğramacı, öğün sayısı artırılarak düşük kalorili yemekler tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Mutfakta israftan kaçınmanın sıfır atıkla mümkün olabileceğini söyleyen Doğramacı, "Bayramlarda aileler bir araya geliyor, kültürümüzde bu var. Buna istinaden ailelerin bir arada bayram yemeğinde bulunması manevi olarak önem taşıyor. Bayram yemeklerinde de israftan kaçınmak gerekiyor. İsraftan kaçınmak için mutfaklarda sıfır atıkla yemekleri hazırlamak gerekli. Örneğin patates ve patlıcanı yemeklerimizde yoğun olarak kullanıyoruz. Patates ve patlıcanın kabuklarından lezzetli yemekler yapılabilir" dedi.

Türk mutfağının dünyada tanıtılması için projeler yaptığını da belirten Şef Doğramacı, "Türk mutfağını yurt dışında tanıtmak için Türkiye aşçılar milli takımına katıldım.2022 - 2023'te gerçekleştirilecek olimpiyatlarda Türk mutfağını tanıtmak için çalışacağım. Bunun yanında Türk mutfağını en iyi şekilde tanıtan bir belgesel üzerinde çalışıyoruz. Bu belgesel ile Türk mutfağını yurt dışında tanıtmak için İngilizce içerikler hazırladık. Mutfağımızın zenginliklerini en ince detayına kadar tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sıfır atıklı' Bayram yemeği tarifi

"Yumurta kabuğu tozu için;

yumurta kabuklarını 5 dakika boyunca kaynatıp pastorize ediyoruz. bu tarifi pastorize işlemi uygulamadan kesinlikle yapmamanız gerekiyor. sonra kabukları kurulayıp 150 derece fırında 45 dakika kuruttuktan sonra blendırda toz haline getirip elekten geçiriyoruz. kahvelerinizde beyazlatıcı, yemeklerinize kalsiyum takviyesi olarak veya doğrudan bahçenizdeki toprağa serpip verimliliğini arttırabilirsiniz.

Patates ve patlıcan kabuğu çıtırı;

Yemeklerden arta kalan patates kabuklarını ilk önce fırçalayıp bol su ile yıkıyoruz. Kemer patlıcan kabuklarını (bostan patlıcanların kabuğu çok kalın gelecektir) 15 dakika tuzlu suya bastıktan sonra tülbent ile kuruluyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisi içine kabuk kısımları yere doğru bakacak şekilde diziyoruz. üst kısımlarını tuzluyor, istediğimiz baharatlarla tatlandırıyoruz. Kekik çok yakışacaktır. Düz olmalarını isterseniz üzerine ağırlık koyabilirsiniz. 110 derece ısıda (yaklaşık 1 saat) tamamen kurutuyoruz.

Ramazandan kalan bayat veya donmuş ramazan pidesinin üstüne ve altına bol tereyağı sürüyoruz. Kabuğunu kullandığımız yumurtayı, biraz kaşar peynirini üstüne ekliyoruz ve fırında istediğimiz kıvama gelene kadar pişiriyoruz. fırından çıktıktan sonra kurutulmuş patates ve patlıcan kabuklarımızı ekledikten sonra üzerine birazcık yumurta kabuğu tozu serpip afiyetle yiyoruz."