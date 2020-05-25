Master yüzücülerden lösemi hastaları için Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Spor (İBB) Master Takımı, Kızılay 'ın kan bağışı çağrısına yanıt verdi. 35 master yüzücü Fatih 'teki Türk Kızılayı Çapa Kan Bağışı Merkezi'ne gelerek lösemi hastaları için aferez kan bağışında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Master Yüzme Takımı üyeleri, Kızılay'ın kan stokunun azaldığını belirtmesi ve kan bağışı çağrısında bulunmasının ardından lösemi hastaları için aferez kan bağışında bulundu. Yaklaşık 35 master yüzücü, bugün Fatih'teki Türk Kızılayı Çapa Kan Bağışı Merkezi'ne gelerek kandaki trombositlerin bir cihaz aracılığıyla alınıp kırmızı kanın vücuda geri verildiği bir işlem olan aferez kan bağışında bulundu. Master Takım kaptanı Şahin Karakaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Master Takımı olarak kan vermeye geldik. Düzenli kan bağışçısıyız normalde. Ramazan dolayısıyla ara vermiştik. Kızılay'ın kan stoklarının azaldığının farkındayız. Koronavirüs sürecinde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olabilmek, ellerini güçlendirebilmek adına aferez kan bağışında bulunmak için geldik. Mevcut kan stokunun artması, aferez bekleyen hastalarımıza şifa olması için burada toplandık" dedi.

40 yıldır kan bağışında bulunduğunu belirten Ali Rıza Ünsal ise, " Ramazan Bayramı'nda bayram şekeri tadında aferez bağışı ve kan bağışı için buradayız. Sosyal sorumluluk projesi olarak bu işi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 35 kişi geldik. Hepimiz Master sporcusuyuz. Biz de elimizden geldiği kadar lösemili çocuklarımıza ihtiyacı olan aferez bağışına dikkat çekmek ve bağışta bulunmak için buradayız" diye konuştu.

Kızılay Kan Merkezi doktoru Gozel Kendzhalieva ise aferez kan bağışı hakkında bilgi verdi. Kendzhalieva, " Aferez bağışı, normal kan bağışından biraz farklı. Bu kan lösemi hastalarında kullanılıyor. Kendini sağlıklı hisseden birisi 3 günde bir bu kan bağışında bulunabiliyor. Sürekli ihtiyaç duyulan bir kan. 45 dakika ile 1 saat arasında değişen bir işlem. Cihazda kan ayrışıyor, trombositleri alıyoruz ve kırmızı kanı vücuda geri veriyoruz. Bu şekilde kan değerlerinde de bir düşme olmuyor" dedi.

- İstanbul