Mastercard, Azerbaycan Merkez Bankası ile 5 yıllık Dijital Ülke Ortaklığı anlaşmasını imzaladı - Son Dakika

Azerbaycan Merkez Bankası ve Mastercard Azerbaycan arasında 5 yıl sürecek Dijital Ülke Ortaklığı (DÜO) anlaşması imzalandı.

Azerbaycan Merkez Bankası ve Mastercard Azerbaycan, dijitalleşme ve ekonominin büyümesi için uyguladığı stratejik kamu politikası doğrultusunda farklı alanları kapsayan 5 yıllık Dijital Ülke Ortaklığı'nı (DÜO) başlatan anlaşmayı imzaladı.

Mastercard Azerbaycan ekibinin yanı sıra Türkiye'den tüm bölgeye hizmet veren ekibin katkısıyla hazırlanan proje, ülkede daha hızlı güvenli ve yenilikçi ödeme hizmetleri altyapısı sağlamaya odaklanıyor. Bu sayede, Azerbaycan'daki kapsayıcı büyümeyi ve dijital dönüşümü hızlandırmak hedefleniyor.

Azerbaycan Merkez Bankası ve Mastercard, 2016'dan bu yana ülkenin dijital ödeme sistemini geliştirmek amacıyla kamu otoriteleri ile iş birliği içinde çalışıyor. Bu çerçevede 2017'de Azerbaycan Merkez Bankası ile birlikte 150'nin üzerinde inisiyatifin dahil olduğu 3 yıllık stratejik dijital yol haritasını hazırlamıştı. Finansal erişim, finansal pazarların geliştirilmesi, ödeme ekosistemine ilişkin yasal ve düzenleyici ortamın iyileştirilmesi konularını içeren belge, Azerbaycan Merkez Bankası'nın girişimleri neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 2018-2020 yıllarda Dijital Ödemelerin Yaygınlaştırılması Devlet Programı" haline getirildi ve dijital dönüşümün ilk adımını oluşturdu.

Bu dönemde nakitsiz ödemelerin kullanımını teşvik etmek için pek çok kampanya düzenlendi ve akıllı öğrenci kartı, pilot şehirlerde toplu taşımada temassız kartlarla ödeme gibi örnek çalışmalar gerçekleştirildi.

-Azerbaycan ekonomisinin dijitalleşmesine katkı sağlanması planlanıyor

Yeni anlaşma önümüzdeki 5 yılın dijital dönüşümü için detaylı yol haritasını içeriyor ve KOBİ'lerin dijital dönüşümü, dijital kimlik, akıllı şehirler ve turizm uygulamaları için büyük verinin kullanılması, siber güvenlik ve yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi aksiyonlarla Azerbaycan ekonomisinin dijitalleşmesine katkı sağlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard'ın Azerbaycan Ülke Müdürü Erdem Çakar, Mastercard Türkiye'den tüm bölgeye hizmet veren danışmanlık ekibinin de katkısıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile işbirliği yapmaktan gurur ve heyecan duyduklarını belirtti.

Bu iş birliğinin, Mastercard'ın dünyada bu alandaki 3 anlaşmasından biri olduğunu aktaran Çakar, "Küresel ağımızı, dijital teknolojilerimizi, veri iç görülerimizi ve uzmanlığımızı kullanarak etkili ödeme hizmetleri sunmak, kapsayıcı büyümeyi sağlamak için Azerbaycan Merkez Bankası ile uzun süredir stratejik iş birlikleri yapıyoruz. Dijitalleşmeyi tüm topluma erişecek şekilde hızlandırırken, kamu ve özel sektör ortaklıklarını kolaylaştırarak paylaşımcı bir ekosistem kurguluyoruz. Attığımız her adımda, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik etki yaratmak için finansal olarak dayanıklı modeller geliştirme fırsatları arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Merkez Bankası Baş Direktörü Farid Osmanov da bu yeni stratejik ortaklık çerçevesinin, ülkedeki yenilikçi ödeme çözümlerinin genişlemesine destek olarak dijital altyapı yeteneklerini artıracağına ve çağdaş teknolojilerin tanıtımını hızlandıracağına inandığını belirterek, hedeflerinin ülkede rekabetçi, yenilikçi ve uygun fiyatlı bir ödeme ekosistemi oluşturmak olduğunu kaydetti.