Mastercard'dan ilginç teknoloji: Gülümseyerek ödeme yapın - Son Dakika
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Mastercard'dan ilginç teknoloji: Gülümseyerek ödeme yapın

18.05.2022 02:35
Mastercard'dan ilginç teknoloji: Gülümseyerek ödeme yapın

Mastercard biyometrik ödeme hizmetini genişletiyor. Artık Mastercard müşterileri gülümseyerek ve el sallayarak ödeme yapabilecek.

Son zamanlarda teknoloji şirketlerinin yeni hedefinde fiziksel ödeme esnasında biyometrik verilerinizi kullanma bulunuyor. Amazon tarafından test edilen "avuç içi ödeme" yönteminin ardından, şimdi de Mastercard gülümseyerek veya el sallayarak ödeme fırsatı sunuyor.

Mastercard ile gülümseyerek ödeme nasıl yapılır?

ABD'li ödeme devinin son açıklamasına göre, Mastercard'ın yeni Biyometrik Ödeme Programı genişliyor. Mağazada veya markette elleriniz doluyken biyometrik kimliğinizi kullanarak ödeme yapmanıza izin verecek olan Mastercard, telefona veya cüzdana ihtiyaç duymayacağınıza inanıyor.

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Mastercard'ın blog yazısı, yeni nesil ödemeler için yalnızca "hızlı bir gülümsemeye veya el sallamaya" ihtiyaç duyacağınızı ifade etti. Mastercard sahiplerinin ödeme işlemini hızlandırmak isteyen ödeme devi, Biyometrik Ödeme Programı'nın detaylarını paylaştı.

Mastercard'dan ilginç teknoloji: Gülümseyerek ödeme yapın

Şirket, yeni ödeme hizmetiyle birlikte fiziksel olarak satın alma işlemini kameraya gülümsemek veya bir okuyucu makinenin önünde elinizi sallamak kadar basit hale geldiğini söyledi. Halihazırda Brezilya'da pilot olarak başlatılan program, mağaza veya uygulama üzerinden kayıt olunabilir durumda.

Açıklamaya göre, örneğin restorandaki müşterilerin hesap ödemesini tamamlamak için sadece gülümsemeleri gerekecek. Henüz kapsamlı bir yol haritası paylaşılmamış olsa da, Asya ve Orta Doğu için de testler planlanıyor. ( Türkiye'ye ne zaman geleceği belirsiz).

Mastercard ayrıca Biyometrik Ödeme Programı için performans, gizlilik ve güvenlik üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Fujitsu, NEC ve Payface gibi firmalarla çalışan ödeme şirketi, yine de gizlilik endişelerini ne kadar karşılayabileceği belirsizliğini koruyor.

Mastercard'dan ilginç teknoloji: Gülümseyerek ödeme yapın

Mastercard tarafından hazırlanan rapora göre, kullanıcılar biyometrik ödeme yöntemine karşı olumlu şeyler düşünüyor. Küresel olarak tüketicilerin yüzde 74'ü biyometrik teknolojiye pozitif bakıyorken, temassız biyometri teknolojisi pazarının 2026 yılına kadar 18,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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