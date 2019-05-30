Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi
1 saat önce
Mastercard'ın dijital ödeme çözümü sunduğu Masterpass Hizmeti'ni yürütmesine ilişkin verilen faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.
Mastercard
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:58
'ın dijital ödeme çözümü sunduğu Masterpass Hizmeti'ni yürütmesine ilişkin verilen faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.
Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi
İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor
Ekonomistler Türkiye ekonomisi için 1. çeyrekte yüzde 2,5 daralma bekliyor
Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor