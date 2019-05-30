Son Dakika Haberleri: Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi
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Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi

1 saat önce

Mastercard'ın dijital ödeme çözümü sunduğu Masterpass Hizmeti'ni yürütmesine ilişkin verilen faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.

Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi, System.String[]
Mastercard'ın dijital ödeme çözümü sunduğu Masterpass Hizmeti'ni yürütmesine ilişkin verilen faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:58 
Mastercard, Ekonomi
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