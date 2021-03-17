Mastercard'ın raporu, Türkiye ve Avrupa'nın salgın sürecinde yemek alışkanlıklarını ortaya koydu - Son Dakika

Mastercard'ın raporu, Türkiye ve Avrupa'nın salgın sürecinde yemek alışkanlıklarını ortaya koydu

17.03.2021 11:31
Mastercard'ın raporu, Türkiye ve Avrupa'nın salgın sürecinde yemek alışkanlıklarını ortaya koydu, System.String[]

Mastercard'ın Türkiye ve Avrupa'nın yemek alışkanlıkları, mutfakta geçirilen süreler ve alışveriş eğilimlerine yönelik ortaya koyduğu yeni raporuna göre, Türkiye ve İsveç'te en çok tercih edilen yemek köfte olurken, Fransa'da krep, İspanya'da tortilla, Belçika'da patates kızartması,...

Mastercard'ın Türkiye ve Avrupa'nın yemek alışkanlıkları, mutfakta geçirilen süreler ve alışveriş eğilimlerine yönelik ortaya koyduğu yeni raporuna göre, Türkiye ve İsveç'te en çok tercih edilen yemek köfte olurken, Fransa'da krep, İspanya'da tortilla, Belçika'da patates kızartması, Avusturya'da wiener schnitzel, İtalya'da spagetti alla carbonara, Birleşik Krallık ve İrlanda'da kızartma rosto öne çıktı.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, rapora bakıldığında, Avrupalıların yüzde 58'i bu dönemde mutfak becerilerini geliştirdi.

Ortalamalar, hanehalklarının haftada neredeyse 20 saatini lezzetli yemekler hazırlamaya harcadığını gösteriyor. Bu da salgın öncesine göre, evde yemek hazırlama konusunda yüzde 38 oranında bir artış gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Avrupa genelinde bireyler, geleneksel menülerin doyurucu olduğu kadar ruhlarını da besleyen lezzetler olduğunu düşünüyor. Buna rağmen yüzde 65'i yeni tarifler denemekten geri kalmıyor ve mutfak becerilerine güveniyor. Yeni tariflerin yüzde 47'si ise televizyon ve sosyal medyadan bulunuyor.

Türkiye ve Avrupa'nın favori yemekleri

Türkiye ve İsveç'te en çok tercih edilen yemek köfte olurken, Fransa'da krep, İspanya'da tortilla, Belçika'da patates kızartması, Avusturya'da wiener schnitzel, İtalya'da spagetti alla carbonara, Birleşik Krallık ve İrlanda'da kızartma rosto öne çıktı.

Rapora göre, salgın döneminde Avrupa'da mutfak becerilerini en çok geliştiren ülke Türkiye oldu. Salgın öncesinde mutfakta ortalama 2 saat harcayan Türklerin, geçen yıl mutfakta geçirdikleri süre 3 saatin üzerine çıktı.

Her beş Türk'ten biri daha sağlıklı bir yaşam için mutfağa girdiğini belirtiyor. Sağlıklı beslenmeye olan ilgide Türkiye'yi, sırasıyla Polonya, Romanya ve Rusya takip ediyor.

Türkiye'de online alışverişe ilgi arttı

Sokağa çıkma kısıtlamaları, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de online alışverişe ilgiyi artırdı. Online market alışverişlerini daha önce hiç denememiş kişilerin yarısından fazlası alışverişlerini bu alana taşıdığını belirtti.

Türk erkekleri online market alışverişi yaparken, kadınlara oranla daha fazla para harcıyor. Kadınlar ise alışverişlerinde alternatif malzemelere daha fazla ilgi gösteriyor. Türkiye'nin dörtte üçü, kısıtlamalar sona erdikten sonra da online market alışverişine devam edeceğini aktarıyor.

Akşam yemeği partilerinin salgın sonra devam etmesi bekleniyor

Yemek yapanların yarısı, kendilerini geliştirirken sevdikleriyle daha kaliteli zaman geçirebildiklerini söylüyor. Evde yemek yapmayı tercih edenlerin yarısı, arkadaşları veya ailelerini "akşam yemeği partileri" kavramına tekrar hayat vererek evlerinde ağırlıyor.

Her beş kişiden biri arkadaşlarıyla yemek keyfinden vazgeçmiyor ve sanal akşam yemeği partilerinde buluşuyor. Yüzde 63'ü, salgının ardından akşam yemeği partilerinin sosyal takvimlerde kalıcı bir etkinlik olarak devam edeceğini düşünüyor.

Restoran atmosferi yakalanmaya çalışılıyor

Yemek pişirme ekipmanları, yemek kitapları, tabak takımları ve mum satışlarında patlamalar yaşandı. Salgın döneminde Türkler en çok pişirme ekipmanları, züccaciye ve çatal bıçak takımları alışverişine ilgi gösterdi.

Katılımcıların beşte biri, yemekli partilerde ambiyans müziğini önemsiyor ve akıllı hoparlörlere yatırım yapıyor. Restoran atmosferi yakalamak adına aydınlatma ayarlı modül satın alanların oranı da yine benzer şekilde yüzde 20 oranında bulunuyor.

Bu arada, bağımsız araştırma şirketi Fly Research tarafından yürütülen araştırma, Ocak-Şubat 2021'de 19 ülkede 19 bin yetişkine yöneltilen sorularla gerçekleştirildi.

Mastercard, İspanya, Belçika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mastercard'ın raporu, Türkiye ve Avrupa'nın salgın sürecinde yemek alışkanlıklarını ortaya koydu - Son Dakika


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