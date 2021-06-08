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Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye'de ilk kez kullanıma sunuldu - Son Dakika

Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye'de ilk kez kullanıma sunuldu

08.06.2021 11:20
Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye'de ilk kez kullanıma sunuldu, System.String[]

Mastercard'ın küresel maskeleme teknolojisi (tokenization) Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Mastercard'ın küresel maskeleme teknolojisi (tokenization) Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Mastercard'ın açıklamasına göre, küresel salgınla hızlanan dijitalleşme, internete bağlı tüm cihazlardan yapılan alışverişlerin hacmini ve sıklığını her geçen gün artırıyor.

Hız, güvenlik ve rahatlık avantajlarıyla öne çıkan e-ticaret alışverişlerinde tüketiciler, kredi kartlarını online platformlara tanımlayıp kayıtlı kartla ödeme veya otomatik ödeme imkanlarından faydalanıyor. Dijital dönüşümle tüketiciler, birçok uluslararası dijital eğlence ve e-ticaret platformuna üye olurken, kredi kartlarını kullanıyor ve üyeliklerinde bu sitelere kart saklama izni veriyor.

Geliştirdiği bu teknolojiyle Mastercard, tüketicilerine küresel ödeme ağında daha fazla güvenlik ve buna bağlı olarak da daha sorunsuz bir e-ticaret deneyimi sunuyor. Türkiye'de ilk kez kullanıma açılan Mastercard Maskeleme Teknolojisi ile artık yabancı platformlarda kayıtlı Mastercard logolu kart bilgileri daha güvenli bir şekilde saklanacak.

Türkiye'de bir ilk olan Mastercard Maskeleme Teknolojisi, gerçek kart bilgileri yerine "token"lar oluşturarak iş yerlerinde kayıtlı kart verilerinin korunmasını sağlıyor. Kullanıcı güvenliği açısından oldukça önem arz eden bu teknoloji, işletmeleri de birçok açıdan rahatlatıyor.

Türkiye'de ilk kez Garanti BBVA ile devrede

Söz konusu teknoloji sayesinde kartın yalnızca ilgili bankanın anlamlandırabileceği maskesi üye iş yerinde, orijinal kart numarası ise bankada görünür kılınıyor.

Kart sahipleri, bankaların mobil uygulamaları üzerinden, üyeliklerinde kullandıkları Mastercard logolu kartların, hangi yurt dışı üye iş yerlerinde kayıtlı olduğu bilgisine zahmetsizce ulaşabiliyor. Maskeli olarak saklanan kartlarını, istedikleri başka bir kartla değiştirebiliyor; geçici olarak kullanıma kapatabiliyor veya bu kartı üyeliklerinden tamamen silebiliyorlar. Maskeleme Teknolojisi, kullanıcılara hem ödeme ve kişisel veri güvenliği hem de harcama kontrolü sağlıyor.

Türkiye'de ilk defa Mastercard ve Garanti BBVA iş birliğiyle BonusFlaş uygulaması üzerinden hizmete erişen tüketiciler, Mastercard logolu kartlarının uluslararası platformlardaki kullanımını kontrol edebiliyor.

BonusFlaş uygulamasına giren kart sahipleri, "Üyeliklerim" bölümünde, Mastercard logolu kredi kartlarının ödeme için hangi yurt dışı platformunda ya da iş yerinde kayıt altında olduğunu görebiliyor. Diledikleri kartı, uygulama üzerinden ödemeye açıp kapatabiliyor ya da değiştirebiliyor.

"Maskeleme teknolojisi 45'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, kullanıcı kart bilgilerinin, ilgili yurt dışı üye iş yerlerinde maskeli bir şekilde saklanmasıyla siber saldırılara karşı güvende olduğunu bildirdi.

Kart sahiplerinin, üye oldukları ve kartlarını kaydettikleri yurt dışı abonelik ve alışveriş işlemlerini kontrol edebilmeleri gerektiğine inandıklarını aktaran Çağlayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mastercard Maskeleme Teknolojisi, Mastercard'ın küresel ödeme ağında halihazırda 45'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor. Dünyada 100 milyon adetten fazla kart 'tokenize' edildi. Sağladığı güvenlik ve kullanım kolaylığıyla vazgeçilmez olacak bu teknoloji, şu anda yurt dışı merkezli 250'den fazla büyük iş yeri tarafından kullanılıyor. Biz de artık kart takibinin kolaylıkla yapılabilmesi için sunduğumuz tokenization çözümünü Türkiye'de hayata geçirdik. Kartın nerede kayıtlı olduğunun görüntülenmesi ya da silinmesi, kısacası her şeyi kullanıcının kontrolüne bıraktığımız bu hizmet, 'kart kullanımında bireysel kontrol' trendinin önemli bir adımı olacak."

Yurt dışı dijital platformlardaki ödemeleri kontrol altına alma imkanı

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ise Türkiye'de ilk defa hayata geçen Mastercard Maskeleme Teknolojisi sayesinde kullanıcılara yurt dışı dijital platformlardaki ödemelerini kontrol altına alma imkanı sunduklarını bildirdi.

Süzer, "Ödeme sistemleri teknolojilerinde dünyanın öncü kurumlarından Mastercard'ın kredi kartı güvenliğine yönelik geliştirdiği bu tarz yenilikçi çözümler, müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi sunma noktasında önemli bir değer yaratıyor." ifadesini kullandı.

Müşterilerin, artık yurt dışında hangi platformlarda kredi kartlarının kayıt altında olduğunu, üyelik durumunda ne kadar ödeme yaptıklarını tek ekranda görebileceğini aktaran Süzer, ödemelerin istenilen şekilde durdurulabileceğini, tekrar başlatılabileceğini ve kart kayıtlarının iptal edilebileceğini bildirdi.

Mastercard, Türkiye, token, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye'de ilk kez kullanıma sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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