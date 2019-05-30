Son Dakika Haberleri: Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe Sprl'a devredildi
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Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe Sprl'a devredildi

1 saat önce

Mastercard, Merkez Bankası'nın "Mastercard Payment Transaction Services'in faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladığı" bilgilendirmesinin, Masterpass hizmetinin MPTS'den alınarak Mastercard Europe Sprl'a devrini açıklamak amaçlı yapıldığını açıkladı.

Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe Sprl'a devredildi, System.String[]
Mastercard, Merkez Bankası'nın "Mastercard Payment Transaction Services'in faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladığı" bilgilendirmesinin, Masterpass hizmetinin MPTS'den alınarak Mastercard Europe Sprl'a devrini açıklamak amaçlı yapıldığını açıkladı.
Mastercard'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Resmi Gazete'de 30 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ (MPTS) tarafından yürütülen Masterpass Hizmeti'nin, şirketin talebi doğrultusunda faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladığı' haberine istinaden sizlere bilgi vermek isteriz.
"Bu bilgilendirme, Masterpass hizmetinin MPTS'den alınarak Mastercard Europe Sprl'a devrini açıklamak amaçlı yapılmıştır.
"Öncelikle belirtmek isteriz ki; şu anda Türkiye'de 1500'den fazla iş yerinde nakit ödemeleri dijitale döndürerek hem kayıtlı ekonominin gelişmesine hem de elektronik ticaretin büyümesine destek olan Masterpass'in Türkiye'deki faaliyetleri devam etmektedir.
"Mastercard olarak Masterpass hizmetimizin Türkiye'de ve bölgedeki faaliyet ve yatırımlarının büyüyerek devam edeceğinin altını çizmek isteriz."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:50 Kaynak: DHA
Ekonomi
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