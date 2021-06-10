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Mastercard-Octet Ticari Ödemeler Platformu işletmelerin hizmetine sunuldu - Son Dakika

Mastercard-Octet Ticari Ödemeler Platformu işletmelerin hizmetine sunuldu

10.06.2021 12:24
Mastercard-Octet Ticari Ödemeler Platformu işletmelerin hizmetine sunuldu, System.String[]

Mastercard, ticari ödemelerde çözüm ortağı Octet ile bir araya gelerek Mastercard-Octet Ticari Ödemeler Platformu'nu işletmelerin kullanımına sundu.

Mastercard, ticari ödemelerde çözüm ortağı Octet ile bir araya gelerek Mastercard-Octet Ticari Ödemeler Platformu'nu işletmelerin kullanımına sundu.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, platform, KOBİ'lerin ticari işlemlerini gerçek zamanlı, daha güvenli ve daha verimli bir şekilde yöneterek işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor.

Mastercard Ticari Ödemeler Platformu'na üye olan ticari kart sahibi KOBİ'ler, üyelik ücreti ödemeden Mastercard ve iş ortağı Octet'in birlikte sunduğu ve sadece işletmeler arası alışverişlerde kullanılan online ödeme çözümlerinden faydalanıyor.

Mastercard ve Octet, ölçeği fark etmeksizin tüm işletmelerin platforma kaydolup işletmeler arası alışverişlerinde bu platforma girerek internet üzerinden güvenli bir şekilde tahsilat veya ödeme yapmasına olanak tanıyor. Mastercard güvencesiyle bir süredir kullanıma açık olan platform üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisanslı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) raporlayan ödeme kuruluşu olan Octet üzerinden gerçekleştiriliyor.???????

KOBİ'lerin ticari hayatını kolaylaştıracak

Ticarette finansal desteğe en çok ihtiyacı olan ticari kart sahibi KOBİ'ler, tedarikçilerinde POS cihazı olmasa da Mastercard Ticari Ödemeler Platformu'na kaydolarak kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyor ve taksitle ödeme imkanlarından faydalanabiliyor.

Online işlem akışı sayesinde tüm tedarik işlemlerinin ve ticari belgelerin yönetiminin kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlayan platform ile KOBİ'ler, kendi ödeme şartlarını belirleme ayrıcalığına sahip oluyor, peşin ödeme indirimi veya taksitle ödeme gibi seçeneklerden faydalanabiliyor.

Ticari alışverişlerde sadece alıcıya değil, satıcıya da ödeme kolaylıkları sunan Mastercard Ticari Ödemeler Platformu, satış yapan KOBİ'lerin müşterilerine, kredi kartı ile ödeme yapabilme imkanı sunmasını sağlıyor. Bununla beraber alıcılarına hem kendi belirledikleri şartlarla taksit yapabilme hem de bankaların önerdiği ücretsiz taksit imkanlarından yararlanma seçenekleri sunabiliyor. Satıcılar ise taksitli bile olsa tüm ödemeleri anında tahsil edilebiliyor.

Özellikle POS cihazını sıklıkla kullanmayan veya her bankadan POS cihazı temin etmek istemeyen küçük ve orta ölçekli işletmelere avantaj sağlayan ve online bir uygulama olmasıyla dikkati çeken platform, tüm KOBİ'lerin kullanımına açık olup kullanıcıları için dijital ve sorunsuz bir ticari deneyim yaratıyor.

"Dijitalleştirmeyi çok önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, pandeminin ilk döneminde KOBİ'lerin dijitalleşmede önemli bir ivme kazandığını belirterek, dijital dönüşüm ile sadece büyük firmaların değil, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığını da sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini aktardı.

Çağlayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan KOBİ'lerin ticari ödemelerde avantajlara sahip olması için ticari ödemeler ortağımız Octet ile Mastercard-Octet Ticari Ödemeler Platformu'nu geliştirdik. Kurumlar arası ticari faaliyetlerde gerçekleşen ödemeler, toplam ödemeler içinde hacimsel olarak çok büyük bir payı temsil ederken, bu ödemelerin yalnızca yüzde 13-15'i kart ile gerçekleştiriliyor. Bu yüzde bile bugün toplam kartlı ödemelerin beşte birine denk geliyor. Dolayısıyla KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda, onların ödeme alması veya yapmasını kolaylaştırmak adına dijitalleştirmeyi çok önemsiyoruz. Tüm ticari kart sahiplerinin kullanımına açık olan online Octet Portal, hem alıcı hem de satıcıya sunduğu kredi kartıyla ödeme ve taksitlendirme fırsatlarıyla Türkiye'de KOBİ'lerin dijital dönüşümünü başka bir boyuta taşıyacak."

"Hem alıcı hem de satıcı mutlu olacak"

Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan da Mastercard ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, ister alıcının ister satıcının Mastercard'ın ticari ödemeler ortağı Octet ile güvenli tahsilat ve ödeme ayrıcalığı yaşayacağını bildirdi.

Fidan, "Pandemi ile birlikte tüm dünyada şirketler arasında ödeme vadelerinin süresi değişti. Uzayan vadeler ve yapılamayan tahsilatlar tüm piyasaları etkiledi. Kovid-19 ile ticaretin paraya el değmeden gerçekleşme oranı ve hızı arttı. Önümüzdeki dönemde bankacılık işlemlerinin ticaretin tarafı olan alıcı ve satıcıyı bankalar ile aynı ortamda bir araya getiren fintech şirketleri üzerinden yönetileceği aşikar. Bu iş birliği ile Octet kullanan bir satıcı, POS'u olmasa da kartla ödeme kabul edebilirken, müşterisine taksit imkanı sunabilecek. Alıcı ise satıcının POS'u olmasa da kartla ödeme yapabilecek ve dilediği taksit koşullarını belirleyebilecek. Hem alıcı hem de satıcı mutlu olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez Akbank ticari kart müşterileri faydalanacak

Verilen bilgiye göre, Mastercard Ticari Ödemeler Platformu'nun Türkiye'deki ilk partner bankası ise Akbank oldu. Büyük kurumlara kıyasla KOBİ'lerin teknolojik desteğe erişmesinin zorluklarını gören Mastercard ve Octet ikilisi, Akbank ile güçlerini birleştirerek Mastercard-Octet Ticari Ödemeler Platformu'nu Akbank bünyesindeki ticari kart sahibi KOBİ'lerle buluşturacak.

Mastercard logolu Axess Business sahipleri, bu platform üzerinde tanıtıma özel vade farksız artı 2 taksit ve özel indirim avantajlarından faydalanacak.

KOBİ'lerin ticaretinde dijitalleşme fırsatı sunan platform, işletmeler arası alışverişleri canlandıracak.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Mastercard, Türkiye, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mastercard-Octet Ticari Ödemeler Platformu işletmelerin hizmetine sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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