Son Dakika Haberleri: Mastercard tecavüzle suçlanan Neymar'ın reklam kampanyasını iptal etti
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Mastercard tecavüzle suçlanan Neymar'ın reklam kampanyasını iptal etti

1 saat önce

Mastercard tecavüzle suçlanan Neymar'ın reklam kampanyasını iptal etti

Mastercard tecavüzle suçlanan Neymar'ın reklam kampanyasını iptal etti, System.String[]
Mastercard şirketi, Paris'te bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın bulunduğu reklam kampanyasını iptal etti. Şirketten yapılan resmi açıklamada, "tecavüz suçlaması aydınlanana kadar" reklam kampanyası yüzlerinden olan Neymar'a yer verilmeyeceği belirtildi.

Öte yandan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın Paris'te otel odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın 5 Haziran'da ilk defa kamuoyu önünde açıklama yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:08 
Paris, Mastercard, Neymar, Dünya
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