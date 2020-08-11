Mastercard, UEFA Şampiyonlar Ligi heyacanını "tribün dalgası"yla kutluyor - Son Dakika

Mastercard, UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını dünyanın en büyük tribün dalgasıyla kutluyor.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, Mastercard, sosyal medyanın en büyük "tribün dalgasını" oluşturarak yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

#PahaBiçilemezDalga (#PricelessWave) etiketiyle sosyal medya üzerinden başlatılan bu deneyim, takımlarını desteklemek için maçları evlerinden seyreden futbolseverlerle sahada mücadele eden futbolcuları bir araya getiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri, yarı finalleri ve final maçı tarihinde ilk defa iki haftalık bir turnuva şeklinde oynanıyor.

Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını dünya çapında 1,1 milyar futbolseverin televizyonları başına geçerek izlemesi bekleniyor.

Mastercard da bir futbol topuyla başlayan bu deneyimin, tüm dünyada kutlamaya dönüşeceği bir deneyim yaratmaya hazırlanıyor.

"Bir futbol topu, paha biçilemez bir şey başlatabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard'da Pazarlama ve İletişim'den sorumlu Raja Rajamannar, şunları kaydetti:

"Bir futbol topunun gol heyecanından futbolun yarattığı mutluluğa kadar Paha Biçilemez bir şey başlatabileceğini biliyoruz. Pandemiyle birlikte yaşadığımız ortamın da değişmesiyle fiziksel deneyimlerden dijital deneyimlere hızlı bir şekilde uyum sağlamamız gerekiyordu. #PahaBiçilemezDalga etkinliğiyle, futbolseverlere bir futbol topunun her zaman kutlama vesilesi olabileceğini, kutlamaların paylaşıldıkça Paha Biçilemez olduğunu hatırlatıyoruz. Bu dijital kampanyayla birlikte futbolseverlerin futbola ve oyunculara duydukları tutkuyu buluşturarak evlerinin konforunda unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Teknoloji anlamındaki yenilikçi yaklaşımımızla her zaman sınırların ötesine geçmeyi hedefleyen bir marka olarak, #PahaBiçilemezDalga hareketine katılarak futbolseverlere UEFA Şampiyonlar Ligi'nin geri dönüşünü kutlamak için gerçek bir deneyim sunuyoruz."

Dünyanın en büyük tribün dalgası TikTok iş birliğinde gerçekleşecek

Futbol sevgisini ve Şampiyonlar Ligi heyecanını paylaşmak amacıyla oluşturulacak dünyanın en büyük tribün dalgası, sosyal medya platformu TikTok iş birliğinde gerçekleşecek.

Bu dalga daha sonra Instagram ve Facebook dahil tüm sosyal platformlara yayılacak. #PahaBiçilemezDalga'yı futbolun iki efsane ismi Fernando Torres ve Marcel Desailly başlatacak ve futbolseverleri de tribün dalgasına katılmaya davet edecek.

Futbolseverler ise kendi çekecekleri videolar ile TikTok üzerinden #PahaBiçilemezDalga hareketine katılabilecek.

Ekranın alt tarafından yukarıya doğru kollarını kaldıran futbolseverlerin videoları Mastercard futbol sesi ve konfetilerle desteklenecek.

#PahaBiçilemezDalga hareketine dahil edilen dijital eklemeler ve Mastercard marka sesi sayesinde TikTok üzerinden futbolseverlerin kutlama deneyimi daha zengin bir hal alıyor. Mastercard marka sesinin futbol versiyonu ise marka kimliğine benzersiz bir boyut katarken tüketicilerle duygusal ve kültürel olarak güçlü bir bağ kurulmasını sağlıyor.

Mastercard'ın #PahaBiçilemezDalga hareketine "https://www.tiktok.com/tag/pricelesswave" bağlantısı üzerinden Meksika dalgası hareketi yaparken çekilecek bir videoyla katılmak mümkün oluyor.

Şampiyonlar Ligi'ne özel paha biçilemez deneyimler

Mastercard, kullanıcılara ilham veren ve özel deneyimler sunan Pahabiçilemez.com üzerinden UEFA Şampiyonlar Ligi boyunca da yenilikler sunmaya devam ediyor.

Mastercard kullanıcıları, paha biçilemez deneyimler kazanabiliyor, futbol efsaneleriyle bir araya gelerek bir topun başlattığı duygularla ilgili hikayelerini dinleyebiliyor.