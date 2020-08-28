Mastercard, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni tribün dalgasıyla kutladı - Son Dakika

Mastercard, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni tribün dalgasıyla kutladı

Mastercard, dünyanın dört bir yanından futbol fanatikleri, yıldızlar ve spor kahramanlarının katılımıyla gerçekleşen ve 1 milyardan fazla izlenme rakamına sahip, dünyanın en büyük tribün dalgasına imza attı.

Mastercard, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni tribün dalgasıyla kutladı, System.String[]

Mastercard, dünyanın dört bir yanından futbol fanatikleri, yıldızlar ve spor kahramanlarının katılımıyla gerçekleşen ve 1 milyardan fazla izlenme rakamına sahip, dünyanın en büyük tribün dalgasına imza attı.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kutlamak ve lig süresince tüm hayranları birleştirmek amacıyla #PahaBiçilemezDalga (#PricelessWave) etiketiyle başlatılan tribün dalgası videolarını toplam 603 bin 464 kişi paylaştı.

Futbol efsaneleri Fernando Torres ve Marcel Desailly ile Olly Murs, Sam Thompson ve Pixie Lott gibi yıldızların yanı sıra İngiltere'den Harriet Freestyle, Almanya'dan Venessa Bauer, Fransa'dan Lia Lewis ve daha pek çok Avrupalı TikTok starı da videolarını paylaşarak hünerlerini sergiledi.

1 milyar 259 milyon 815 bin 688 defa görüntülenen ve 167 milyondan fazla insan tarafından beğenilen, paylaşılan ve yorumlanan videolar Guinness Dünya Rekorları hakemleri tarafından değerlendiriliyor.

#PahaBiçilemezDalga akımı ile 41 bin 468 erkek, 131 bin 219 kadın kullanıcı ve hatta evcil hayvanlar da futbol kutlamalarının bir parçası oldu. Sırasıyla İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından futbol fanatikleri bu kutlamalara katıldı.

Futbolseverler hünerlerini sergiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kutlamak ve akıma katılmak için futbol tutkunları tüm hünerlerini gösterdi. TikTok yıldızlarından Vanessa iddialı bir paten dalgası koreografisi sunarken, Olly Murs bir futbol topunu evinin üzerinden fırlatıp topu on saniyede yakaladı ve serbest stil futbolcu Lia Lewis ayaklarıyla yaptığı muazzam sanatını konuşturdu. Pek çok serbest stil futbolcu diğer TikTok kullanıcısı arkadaşlarını davet ederken bu akımda futbol numaraları, kafa vuruşları ve sayısız top sektirme de yer aldı.

Futbol deneyimini yükselten ve UEFA Şampiyonlar Ligi süresince tüm hayranları bir araya getiren Mastercard, yalnızca bir topun, özel bir oyunun ve benzersiz bir etkinliğin herkesi koltuklarından kaldırıp futbolun sunduğu eğlenceyi kutlamaya iten bir şölenin fitilini nasıl ateşlediğini gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Avrupa'dan Sorumlu Pazarlama ve İletişim Kıdemli Müdür Yardımcısı Jeannette Liendo, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinden futbol hayranlarını bir araya getirerek beraber eğlenmelerini ve Paha Biçilemez bir duyguyu başlatmaları için teknolojiyi kullanmak istedik. Futbolseverlerin futbol tutkusunu anlatmaya kelimeler yetmez, bizim için de finale kadar tüm kutlamalarda insanları birleştirmek harika bir duygu. Tanıdık yüzler dahil çok sayıda hayranın bir araya gelerek Paha Biçilemez bir an yaratmak için bir araya geldiğini görmek harika bir duygu oldu. Bu kutlamayı ömrümüz boyunca unutamayız."

#PahaBiçilemezDalga akımı TikTok kullanıcıların kendi tribün dalgalarını oluşturup videolarını #PahaBiçilemezDalga etiketiyle paylaşmalarını sağlamak için bir meydan okuma olarak başlatıldı. Hayranların kollarını havaya kaldırmasıyla aktive olan özel filtrede video ekranına futbol topları düşüyor ve Mastercard'ın gerçek Paha Biçilemez kutlamaları için hazırlanan müziği çalmaya başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 23 Ağustos tarihinde, FC Bayern Munich'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2019/20 sezon şampiyonu olduğu FC Bayern Münih ve Paris Saint-Germain karşılaşmasıyla sona erdi.

Dünyanın dört bir yanındaki futbol hayranları, yıldızlar ve futbol kahramanlarının katıldığı en büyük #PahaBiçilemezDalga akımının bir derlemesi "https://www.priceless.com/"dan izlenebiliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mastercard, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mastercard, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni tribün dalgasıyla kutladı - Son Dakika

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