Mastercard ve İhtiyaç Haritası "El Ele Destek Hareketi"ni hayata geçiriyor - Son Dakika

Mastercard ve İhtiyaç Haritası "El Ele Destek Hareketi"ni hayata geçiriyor

26.11.2020 14:05
Mastercard ve İhtiyaç Haritası

Mastercard, yerel ekonomiyi canlandırmak, esnafa destek olmak ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için "İhtiyaç Haritası" ile bir araya gelerek "El Ele Destek Hareketi"ni başlatıyor.

Mastercard, yerel ekonomiyi canlandırmak, esnafa destek olmak ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için "İhtiyaç Haritası" ile bir araya gelerek "El Ele Destek Hareketi"ni başlatıyor.

Mastercard açıklamasına göre, 20 ili kapsayan projeye 1,5 milyon TL'lik destek sağlayan Mastercard ve İhtiyaç Haritası, Kovid-19 nedeniyle kırılgan bir dönem geçiren kişi ve işletmelere "El Ele Destek Hareketi"yle yardımcı oluyor.

Yerel işletmeler, 27 Kasım'da "El Ele Destek Hareketi" platformu üzerinden tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak yeni bir iş modeliyle tanışacak.

Proje, Kovid-19 döneminde ortaya çıkan gıda ve hijyen temel ihtiyaç malzemelerinin "İhtiyaç Haritası" tarafından kurulan "El Ele Destek Hareketi" platformu aracılığıyla yerel işletmeler ve esnaflar tarafından karşılanması esasına dayanarak, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Mersin, Trabzon, Elazığ ve Denizli başta olmak üzere toplamda 20 ilde hayata geçirilecek. Yerel ihtiyaçların, yerel işletmelerden karşılanmasına imkan sunan ve yerel ekonomiye katkı sağlanması hedeflenen proje, yerel esnafların dijitalleşmesi ve e-ticaretin gelişmesine de hizmet edecek.

"Sürdürülebilir bir ekonomi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, 210 ülkede, ticaretin ve alışverişin tam da ortasında yer alan, ödeme sistemleri teknolojileri şirketi Mastercard'ın öncelikli amacının, her sektörde ve ölçekten bağımsız olarak tüm işletmelerin faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Şirket olarak her zaman, "dijital ekonominin her yerde, herkes için işlemesini sağlama" misyonunu yerine getirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çağlayan, "Kapsayıcı büyüme çalışmalarına kaynak aktarmak amacıyla 2018 yılında kurulan Mastercard Kapsayıcı Büyüme Merkezi (The Mastercard Center for Inclusive Growth), Kovid-19 destek programı kapsamında, ihtiyaç sahibi bireylerin ve yerel işletmelerin desteklenmesi amacıyla 1,5 milyon TL tutarında bir hibe fonunu ilk kez Türkiye'de bir sosyal kooperatife ayırdı." ifadelerini kullandı.

Çağlayan, şunları kaydetti:

"Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nı bir araya getiren bu proje, Kovid-19'dan olumsuz etkilenenlerin gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin, İhtiyaç Haritası tarafından kurulan 'El Ele Destek Hareketi' platformu aracılığıyla yerel işletmelerden karşılanması esasına dayanıyor. Yerel esnafın dijitalleşmesi ve e-ticaretin gelişmesine de hizmet edecek projenin altyapı çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 7.000 adet gıda ve hijyen paketinin yer aldığı ve toplamda 20 ilde hayata geçirilecek proje, kalkınmanın sadece bölgesel ya da kentsel ekonomik kaynaklara bağlı olmadan, yerel esnaf ve küçük işletmelerin de aktif katkısıyla gerçekleşebileceğini göstermesi açısından da önem taşıyor. Ekonomik olarak zor durumda olan bireylerin ihtiyaçlarını yerel ekonominin paydaşlarıyla karşılayarak sürdürülebilir bir ekonomi yaratmayı hedefliyoruz."

İhtiyaç Haritası Kurucularından Mert Fırat da bu projede iş birliğinde olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "İhtiyaç Haritası olarak 'El Ele Destek Hareketi' projesi kapsamında kalkınmanın sadece bölgesel ya da kentsel ekonomik kaynaklara bağlı olmadan yerel esnaf ve küçük işletmelerin de aktif katkısıyla gerçekleşebileceği bilinciyle hareket ettik. Bu fonu doğru kaynaklara, hızlı ve etkin bir şekilde aktarmak, toparlanma çalışmalarında yerel işletmelere destek olmak gayesiyle, gerçek ihtiyaç sahipleri ve destekçilerini sosyal pazar yeri platformda buluşturduk. Mastercard ve İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını yerel esnaflardan sağlayabileceği bir sistem oluşturdu ve bu proje için her il bazından analizler yaparak bir doğru datanın elde edilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mastercard ve İhtiyaç Haritası 'El Ele Destek Hareketi'ni hayata geçiriyor - Son Dakika Ekonomi


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