Mastercard ve TEPAV, KOBİ'lerin e-karnesini ortaya koyacak

Mastercard ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), KOBİ'lerin e-karnesini oluşturmak üzere bir araya geldi.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, salgınla birlikte toplum, e-ticaret ve temassız alışverişler gibi birçok dijital çözüme uyum sağladı. Büyük firmalar, dijitalleşen iş modellerine daha hızlı adapte olabildi. Öte yandan, KOBİ'ler, dijital dönüşümde birtakım adaptasyon sorunlarıyla karşılaştı. Ticari varlığını sürdürürken bir yandan da artan taleplere cevap vermeye çalışan KOBİ'lerin dijitale erişimi artık eskisinden daha fazla önem arz ediyor. Türkiye'de verimlilik artışı, e-ihracat ve rekabet gücünün gelişmesi için de KOBİ'lerin dijital dönüşüme hızla ayak uydurması gerekiyor.

Mastercard, TEPAV ile bir araya gelerek Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşme sürecini her yönüyle ele alan "KOBİ'lerin E-Karnesi" çalışmasını hayata geçiriyor. Detaylı literatür taraması ve KOBİ'lere ilişkin sektör kırılımlarında ölçek, istihdam, üretim, katma değer, ihracat ve çeşitli dijital teknolojileri kullanma oranları gibi unsurları inceleyen ve Türkiye'deki KOBİ profilini diğer ülkelerle kıyaslamalı olarak ortaya koyan ön araştırma aşamaları tamamlandı.

Proje kapsamında, 12 ilde 13 farklı sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte yaklaşık 2 bin 600 KOBİ'ye uygulanacak anket ile firmaların teknolojiye erişim ve kullanım, siber güvenlik ve bilgi teknolojileri (BT) yatırımları, e-işletme yönetimi, insan kaynakları (İK) politikaları, dijital pazarlama ve etkileşim adımlarının detaylı olarak incelenmesi hedefleniyor.

TEPAV ve Mastercard'ın ortaklığında, Türkiye'deki KOBİ'lerin kendi dijitalleşme düzeylerini, sektör ve ülke geneline göre sayısal olarak değerlendirebilecekleri çevrim içi bir araç hayata geçirilecek. Bu araç, tüm KOBİ'lerin erişimine ücretsiz bir şekilde açık olacak. Sitede yer alan anketi dolduran tüm KOBİ'ler, dijitalleşme düzeylerini gösteren bireysel bir karneye sahip olacak ve ön araştırma ile derlenen verilere göre, dijital dönüşümlerindeki gelişim alanlarını ve Türkiye ortalamasında nerede olduklarını görebilecek. Anket sonucunda verilecek öneriler ve MasterKOBİ'ye özel tekliflerle dönüşüm yolculuklarını destekleyebilecekler.

"Dijitalleşmeye yönelik yatırım ve politikalar KOBİ'ler için stratejik öncelik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Müdürü Yiğit Çağlayan, pandeminin ilk döneminde KOBİ'lerin dijitalleşmede önemli bir ivme kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte Türkiye'de e-ticarete yönelen işletmelerin sayısı yüzde 200'ün üzerinde arttı. Bunun yanı sıra 25 bin KOBİ, kredi kartı ödemelerini bünyesine aldı. Her 3 market alışverişinden 1'i ise mahalle esnafına taşındı. Bütün bunlar önemli bir dönüşümün sinyali. Bu çalışmayla Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşme düzeylerini detaylı bir şekilde analiz edecek, bu dönüşümde yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarını tespit ederek zayıf oldukları alanlara ilişkin destek vereceğiz."

Dijitalleşmenin artık temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çağlayan, bu nedenle bugüne kadar kaydedilen gelişmelerin yapısal ve sürdürülebilir bir platforma oturtulması gerektiğini aktardı.

Çağlayan, "Dijitalleşmeye yönelik yatırım ve politikalar KOBİ'ler için stratejik öncelik. İhtiyaçları ortaya koyan, özelleştirilmiş veriler çok kritik. Bu nedenle KOBİ'lerin E-Karnesi'nin ülke ekonomisine kazandırılacak katma değerleri ortaya koyması ve ilgili planlamaların yapılabilmesinde çok önemli bir kaynak olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TEPAV İcra Direktörü Şenay Akyıldız da KOBİ'lerin potansiyellerini gerçekleştirmelerinde dijitalleşmenin hayati değeri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital dönüşüm kritik ancak adaptasyonda atılması gereken önemli adımlar var. Hala eski teknolojilerle, önceden aşina olduğumuz iş süreçleriyle ilerliyoruz. Ülke karşılaştırmalarına göre yapay zeka kullanımı, internet kullanımlı taşınabilir cihazlar, kurumsal kaynak planlama gibi alanlarda yol almamız gerekiyor. Öte yandan, KOBİ'ler farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor ve iş modelleri de değişik yapılarda. Dolayısıyla politika tasarımlarında da bu farklılıkların dikkate alınması, her grubun hassasiyet ve önceliklerinin değerlendirilmesi gerekli. Mastercard'la gerçekleştirdiğimiz KOBİ'lerin E-Karnesi çalışması, KOBİ'lerimizin sürdürülebilir bir şekilde katma değer yaratabilmesine yönelik gerekli dijital ihtiyaçların belirlenmesinde bir kılavuz rolü üstlenecektir."