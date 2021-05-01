Katıldığı 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı Uğur Atun ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.

MasterChef Duygu, hamile olduğunu açıkladı. Instagram hesabından mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Duygu Acarsoy ve eşine ise tebrik mesajları yağdı.

Acarsoy, eşi Uğur Atun ile paylaştığı pozuna, "Göbekler yarışıyor adlı fotoğrafımız" notunu düştü.

Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye yarışmasından bilerek elendiğini söyleyerek şaşırtmıştı.

MasterChef Duygu Acarsoy'un eşi Uğur Atun kimdir?

Uğur Atun, 2005 senesinden beri still life, moda, organizasyon ve reklam fotoğraf çekimleri yapıyor. 2008'den bu yana ise dergi alanında toplumsal yaşam, iş, sanat ve magazin dünyasının içinde yer alarak fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyor. Atun şu sıralar Klass Magazin Dergisi'nde İstihbarat Müdürü görevini üstleniyor.