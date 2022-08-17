Masterchef 14. yarışmacı kim oldu? Masterchef 14. Önlüğü kim aldı Masterchef ana kadroya kim girdi? - Son Dakika
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Masterchef 14. yarışmacı kim oldu? Masterchef 14. Önlüğü kim aldı Masterchef ana kadroya kim girdi?

17.08.2022 10:35
Masterchef 14. yarışmacı kim oldu? Masterchef 14. Önlüğü kim aldı Masterchef ana kadroya kim girdi?

Türkiye'nin en sevilen yemek programı olarak bilinen Masterchef programı, 16 Ağustos 42. Bölümde Masterchef 14. Yarışmacı kim oldu? Masterchef 14. Önlüğü kim aldı Masterchef ana kadroya kim girdi?

Televizyonda yer alan en sevilen yemek programı Masterchef ana kadrosu, Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. 16. Ağustos 42. Bölümde ana kadroya katılan yarışmacı kim? Masterchef 14. Yarışmacı kim oldu? Masterchef 14. Önlüğü kim aldı Masterchef ana kadroya kim girdi? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef 2022 programında yer alan ana kadroya girmek isteyen isimler arasındaki rekabet devam ediyor. 16 Ağustos 42. Bölümde ana kadroya katılan isim Dilan Karataş oluyor.

MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLMUŞTU?

15 Ağustos tarihinde yayınlanan Masterchef 41. Bölümünde ana kadroya katılan bir diğer isim ise Burak Kaya olmuştu.

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

  • Metin
  • Gamze
  • Onur
  • Çağatay
  • Şeyma
  • Melih
  • Büşra
  • Fatmanur
  • Tayfun
  • Yağız
  • Burak
  • Kaan
  • Dilan

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

Masterchef'in 2022 yılında yayınlanan sezonunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo zanna sunucuları ve jürileri olarak belirlenmiştir.

YORUMLAR
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MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef 13. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi?

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