Televizyonda yer alan en sevilen yemek programı Masterchef ana kadrosu, Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. 16. Ağustos 42. Bölümde ana kadroya katılan yarışmacı kim? Masterchef 14. Yarışmacı kim oldu? Masterchef 14. Önlüğü kim aldı Masterchef ana kadroya kim girdi? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef 2022 programında yer alan ana kadroya girmek isteyen isimler arasındaki rekabet devam ediyor. 16 Ağustos 42. Bölümde ana kadroya katılan isim Dilan Karataş oluyor.

MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLMUŞTU?

15 Ağustos tarihinde yayınlanan Masterchef 41. Bölümünde ana kadroya katılan bir diğer isim ise Burak Kaya olmuştu.

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Metin

Gamze

Onur

Çağatay

Şeyma

Melih

Büşra

Fatmanur

Tayfun

Yağız

Burak

Kaan

Dilan

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

Masterchef'in 2022 yılında yayınlanan sezonunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo zanna sunucuları ve jürileri olarak belirlenmiştir.