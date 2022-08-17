Masterchef 14. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi? - Son Dakika
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Masterchef 14. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi?

17.08.2022 00:35
Masterchef 14. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan şef Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığını Masterchef Türkiye'nin final turu bu akşam yayınlanıyor. Peki, Masterchef 14. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi?

MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 12. yarışmacı Kaan oldu. Bu akşam ise 14. yarışmacı ana kadroya katılacak. Peki, Masterchef 14. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için final turu mücadelesi gerçekleşiyor. MasterChef'in bugünkü Final Turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 14. isim Dilan oldu.

Masterchef 14. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF EN SON KİM ÇIKTI?

MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 13. yarışmacı Burak Kaya oldu.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Metin

Gamze

Onur

Çağatay

Şeyma

Melih

Büşra

Fatmanur

Tayfun

Yağız

Burak

Kaan

Burak Kaya

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

YORUMLAR
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