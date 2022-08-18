MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 14. yarışmacı Dilan oldu. Bu akşam ise 15. yarışmacı ana kadroya katılacak. Peki, Masterchef 15. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte detaylar haberimizde...
MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için final turu mücadelesi gerçekleşiyor. MasterChef'in bugünkü Final Turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 15. isim Barış oldu.
MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 14. yarışmacı Dilan oldu.
Metin
Gamze
Onur
Çağatay
Şeyma
Melih
Büşra
Fatmanur
Tayfun
Yağız
Burak
Kaan
Burak Kaya
Dilan
Barış
2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
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