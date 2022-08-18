MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 14. yarışmacı Dilan oldu. Bu akşam ise 15. yarışmacı ana kadroya katılacak. Peki, Masterchef 15. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için final turu mücadelesi gerçekleşiyor. MasterChef'in bugünkü Final Turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 15. isim Barış oldu.

MASTERCHEF EN SON KİM ÇIKTI?

MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 14. yarışmacı Dilan oldu.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Metin

Gamze

Onur

Çağatay

Şeyma

Melih

Büşra

Fatmanur

Tayfun

Yağız

Burak

Kaan

Burak Kaya

Dilan

Barış

Barış'ın tabağı

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.