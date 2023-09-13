MasterChef 6 Eylül Bölümünde Neler Oldu? - Son Dakika

MasterChef 6 Eylül Bölümünde Neler Oldu?

MasterChef 6 Eylül Bölümünde Neler Oldu?
Son Güncelleme: 13.09.2023 18:57

MasterChef Türkiye'nin 6 Eylül bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? Bu haftanın kadroları ve dünkü dokunulmazlık oyunu detayları haberimizde.

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 6 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

13 Eylül MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

13 Eylül MasterChef düello henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

3. eleme adayı: Açıklanmadı

4. eleme adayı : Açıklanmadı

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Alican oldu.

MasterChef 10. hafta kadrolar:

Kırmızı Takım : Ayaz (K), Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış, Batuhan

Mavi Takım : Akican (K), Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa, Eda

MASTERCHEF 2023 DÜN NELER OLDU?

12 Eylül MasterChef'te Dokunulmazlık oyununda tatlı görevi verildi. Dokunulmazlık oyununu Esra kazandı.

10. Hafta

1.eleme adayı: Barbaros

2. eleme adayı: Eda

MasterChef, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MasterChef 6 Eylül Bölümünde Neler Oldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef 6 Eylül Bölümünde Neler Oldu? - Son Dakika
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