Masterchef yarışmacıları finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel ali nazik tarifini şeflere sunmaya çalışıyorlar. Programı yakından takip eden izleyiciler ali nazik kebabının nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden araştırıyor. Ali nazik tarifini denemek isteyenler için ali nazik tarifinin malzeme listesini ve yapılışını merak ediyor. Peki, Masterchef Ali Nazik nasıl yapılır? Ali Nazik malzemeleri neler? Ali Nazik yapmanın püf noktaları neler? İşte detaylar haberimizde...
Beğendisi için;
600 g patlıcan(3-4 adet orta boy)
1 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Kıyması için;
250 g orta yağlı kıyma
1 Adet soğan
1 Adet domates
1 Adet yeşil biber
3-4 kaşık sıvı yağ
1 tatlı kaşığı biber salçası(silme)
Son Dakika › Soğuk Haber › Masterchef Ali Nazik nasıl yapılır? Ali Nazik malzemeleri neler? Ali Nazik yapmanın püf noktaları neler? - Son Dakika