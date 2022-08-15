Masterchef Ali Nazik nasıl yapılır? Ali Nazik malzemeleri neler? Ali Nazik yapmanın püf noktaları neler? - Son Dakika
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Masterchef Ali Nazik nasıl yapılır? Ali Nazik malzemeleri neler? Ali Nazik yapmanın püf noktaları neler?

15.08.2022 22:18
Masterchef Ali Nazik nasıl yapılır? Ali Nazik malzemeleri neler? Ali Nazik yapmanın püf noktaları neler?

Masterchef Ali nazik tarifinin nasıl yapıldığı ve malzeme listesi araştırılıyor. Masterchef'in yeni bölümüyle, yeni 16 yarışmacının ana kadro mücadelesi başlayacak. Şefler, yarışmacılardan ali nazik kebabı yapmalarını istedi. Ali nazikin tarifini merak edenler tarifinin en güzel olanını internet üzerinden sorguluyor. Peki, Masterchef Ali Nazik nasıl yapılır? Ali Nazik malzemeleri neler? Ali Nazik yapmanın püf noktaları neler?

Masterchef yarışmacıları finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel ali nazik tarifini şeflere sunmaya çalışıyorlar. Programı yakından takip eden izleyiciler ali nazik kebabının nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden araştırıyor. Ali nazik tarifini denemek isteyenler için ali nazik tarifinin malzeme listesini ve yapılışını merak ediyor. Peki, Masterchef Ali Nazik nasıl yapılır? Ali Nazik malzemeleri neler? Ali Nazik yapmanın püf noktaları neler? İşte detaylar haberimizde...

ALİ NAZİK MALZEMELERİ

Beğendisi için;

600 g patlıcan(3-4 adet orta boy)

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kıyması için;

250 g orta yağlı kıyma

1 Adet soğan

1 Adet domates

1 Adet yeşil biber

3-4 kaşık sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası(silme)

YAPILIŞI

  1. Kıymayı ve yağınızı kavuracağınız tavanıza alın, yemeklik doğranmış soğanla hafifçe kavurun. Ardından doğranmış yeşil biber ve küp doğranmış domateslerinizi ekleyin, domatesler su salınca biber salçanızı ekleyin, tuz ve karabiberini ayarlayın.
  2. Patlıcanlarınızı bildiğiniz yöntemle közleyin(gerçek tadına uygun közde nefis oluyor, derin dondurucudan yaz patlıcanı), kabuklarını soyup, küçük küpler halinde doğrayın.
  3. Diğer yandan ezilmiş süzme yoğurdu sarımsaklı hazırlayın.
  4. Yanmaz tavanıza aldığınız patlıcanları ılıtın.
  5. Ateşten aldığınız patlıcanlara sarımsaklı yoğurdu karıştırarak, birbirine iyice geçmesini sağlayın.
  6. Tuz, karabiber ekleyin.
  7. Servis için beğendiyi servis tabağına alın.
  8. Üzerine sıcak kıymadan ekleyin.
  9. Eğer kıymanız yağsız ise tereyağı ve pul kızdırıp ,üzerine gezdirin.
  10. Domates ve yeşilbiberlerle süsleyin,(tercihe göre közlenmiş)
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