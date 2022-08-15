Masterchef yarışmacıları finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel ali nazik tarifini şeflere sunmaya çalışıyorlar. Programı yakından takip eden izleyiciler ali nazik kebabının nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden araştırıyor. Ali nazik tarifini denemek isteyenler için ali nazik tarifinin malzeme listesini ve yapılışını merak ediyor. Peki, Masterchef Ali Nazik nasıl yapılır? Ali Nazik malzemeleri neler? Ali Nazik yapmanın püf noktaları neler? İşte detaylar haberimizde...

ALİ NAZİK MALZEMELERİ

Beğendisi için;

600 g patlıcan(3-4 adet orta boy)

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kıyması için;

250 g orta yağlı kıyma

1 Adet soğan

1 Adet domates

1 Adet yeşil biber

3-4 kaşık sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası(silme)

YAPILIŞI